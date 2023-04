Un Bezzecchi in solitaria vince il Gp di Argentina ed è leader del Motomondiale

E' il riminese Marco Bezzecchi (Ducati, Mooney VR46) a far risuonare l'inno di Mameli sulla pista bagnata di Termas de rio Hondo per il Gp di Argentina conquistando, allo stesso tempo, la leadership del Motomondiale. Il secondo atto della stagione segna il primo successo in carriera nella classe regina per il Bez reduce da due podi di fila, e che sfrutta al meglio il grande feeling con la sua moto, regalandogli il vertice della classifica. Con la Ducati GP22 Marco ha un feeling incredibile sotto l'acqua: parte alla grande, vola in testa e conduce con un ritmo indiavolato, inarrivabile per il rivali. Nella seconda parte della corsa amministra e stravince con una vita di vantaggio sul resto del gruppo.

All'appello manca il ducatista ufficiale Pecco Bagnaia: per il campione del mondo in carica primo errore stagionale che quando era saldamente secondo scivola a sei giri dalla fine. Caduta importante, dato che butta via ben 20 punti per la generale. Lontano una vita dal Bez secondo chiude Johann Zarco. Gara incredibile per il francese, che parte guardingo ma negli ultimi giri mette il turbo e gira un secondo a giro più veloce degli altri. A suon di sorpassi finisce secondo, davanti ad Alex Marquez. Senza il fratello, Alex fa il weekend migliore della carriera e, dopo la prima pole, arriva anche un podio che fa tantissimo morale. Bravo Marquez, bravissimo anche Franco Morbidelli: super Frenkie si conferma dopo la bella prestazione di ieri. Il Morbido parte bene e rimane tra i primi tutta la corsa con un ottimo ritmo. Grazie alla caduta di Pecco si ritrova sul podio.

"Sono contentissimo e non ho parole - ha commentato Bezzecchi appena sceso dalla moto. - Onestamente, questa mattina mi sono svegliato con una sensazione strana: sapevo di essere veloce ma non mi aspettavo così tanto. Ero spaventato dalla gara bagnata perchè, si solito, non vado bene con le gomme da pioggia. Però, oggi, è stato fantastico: con la moto avevo un feeling incredibile dal primo metro del warm-up. Mi sono goduto la Ducati, con lei ci parlavo per rimanere concentrato. E' stata dura ma, allo stesso tempo, è stata anche una sensazione bellissima".