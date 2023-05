Bezzecchi vince a Le Mans in un gran premio ricco di incidenti e cadute

Succede di tutto al gran premio numero 1000 sullo storico tracciato di Le Mans dove, tra incidenti e cadute clamorose, Marco Bezzecchi taglia per primo il traguardo regalandosi il secondo successo stagionale che gli vale anche il secondo posto in classifica generale staccato solo di 1 punto da Pecco Bagnaia. Ed è proprio il pilota ufficiale della Ducati protagonista di un incidente che, dopo appena 5 giri, lo ha visto finire fuori pista in seguito a un contatto con Vinales. Il ducatista, partito non nel migliore dei modi al semaforo verde, viene superato da Marc Marquez che prende subito la testa della gara mentre dietro di lui si scatena la bagarre. Il "fattaccio" dopo appena cinque tornate: un incrocio di traiettorie ha fatto sì che l'Aprilia di Vinales toccasse la Ducati di Bagnaia con inevitabile doppia scivolata ed entrambi i piloti stesi sull'asfalto. Un incidente che ha visto lo spagnolo non prendere bene la dinamica e inizialmente ha spintonato il ducatista, che ha reagito allo stesso modo. Parte una seconda spinta, una manata sul casco dell'avversario. Tanta tensione, generata sicuramente dall'adrenalina del momento con il personale a bordopista che è arrivato a divide i due litiganti. Alla fine, però, dopo il breve battibecco in una fase calda, i due piloti hanno trovato il modo di chiarirsi e di stringersi la mano.

Contemporaneamente un secondo incidente ha caratterizzato la gara: questa volta ad essere coinvolti sono stati Luca Marini e Alex Marquez. Il pilota italiano ha perso aderenza sulla sua Ducati del Mooney VR46 Racing Team scivolando sull'asfalto mentre, alle sue spalle, arrivava lo spagnolo che lo ha travolto. Marini, finito al centro medico per accertamenti, non ha fratture alla mano: prevista comunque una tac al rientro in Italia.

Nel frattempo Bezzecchi, che dal settimo giro si ritrova in testa e a suon di giri veloci, domina con una comodo vantaggio su tutti. Una fuga incredibile durante la quale Marc Marquez, alle sue spalle, ha cercato di tenere testa in ogni modo ma alla fine lo spagnolo ha osato troppo e a tre giri dalla bandiera a scacchi perde il controllo della sua Honda scivolando anche lui sull'asfalto mentre il pilota riminese taglia per primo il traguardo seguito da Jorge Martin e Johann Zarco. Per il Bez seconda vittoria in carriera nella classe regina che, di fatto, riapre la corsa al mondiale in vista della prossima gara al Mugello.

"Una gara in rimonta - ha commentato Bezzecchi appena sceso dalla sua Ducati - ed è stata fantastica. Innanzi tutto perchè ho vinto la scommesso e posso tagliarmi i baffi, che proprio non mi piacevano, e poi per una gara da manuale. Sono partito molto bene e, quindi, è stato più facile rispetto alla gara sprint di sabato. Poi ho cercato di prendere il mio ritmo e mi sono sentito benissimo in moto. Tutto questo per i miei fans".