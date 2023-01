I big del nuoto in vasca a Riccione, alla Winter Edition anche il medagliato olimpico Gabriele Detti

In arrivo a Riccione molti degli atleti della nazionale italiana di nuoto in occasione della prima edizione del Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition: la manifestazione è stata scelta da molti degli atleti di punta della nazionale italiana in vista dei campionati italiani assoluti di aprile che varranno come qualificazione per i mondiali di Fukuoka di questa estate.

Scenderanno in acqua molti atleti tra cui: Gabriele Detti (medagliato olimpico Rio 2016 e record italiano nei 400 stile libero), Costanza Cocconcelli (medagliata mondiali vasca corta dicembre 2022), Arianna Castiglioni (detentrice record italiano 100 rana), Ilaria Bianchi (campionessa del mondo in vasca corta), Andrea Castello (medagliato europei Roma 2022), Lorenzo Mora (medagliato mondiali vasca corta dicembre 2022 e record italiani 50-100-200 dorso), Alice Mizzau (vice campionessa mondiale 4x200 stile libero 2015), Filippo Megli (record italiano 200 stile libero).

Un ottimo risultato per il periodo, con più di 50 società da tutta Italia: Sicilia, Lombardia, Puglia, Calabria, Molise e Liguria le più lontane oltre a Veneto, Marche e ovviamente Emilia Romagna.

Il Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition si terrà il 28 e 29 gennaio presso lo Stadio del Nuoto, organizzato da Polisportiva Riccione. Valido anche come Finale del Campionato Regionale Assoluto Emilia-Romagna, si disputa in vasca lunga (50 metri) ed è aperto agli atleti regolarmente tesserati Fin per Società italiane nella stagione 2022-2023 e appartenenti alla categoria assoluti.