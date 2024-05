La Regina delle boccette, è di Cattolica il neo campione italiano della disciplina

Cattolica, Regina nazionale delle boccette. È cattolichino il campione nazionale della specialità di biliardo che ha portato la città sul gradino più alto del podio. Si chiama Paolo Gamboni, ha 59 anni ed è un imprenditore cresciuto con la passione per le boccette. Ma oltre alla passione, ha maturato anche la stoffa del campione. E, gara dopo gara, quest’anno è arrivato ad aggiudicarsi il titolo massimo nazionale della disciplina, sbaragliando 16 numeri uno come lui fino ad alzare la coppa del Campionato italiano master boccette. Una grande prova di talento immortalata dalle telecamere di Rai sport. Una vittoria che ha dato grande visibilità a Cattolica e che l’Amministrazione ha voluto festeggiare ricevendo Gamboni in sala Giunta per alzare insieme con lui il meritatissimo trofeo.

Ad accoglierlo a Palazzo Mancini, il presidente del consiglio comunale Alessandro Montanari, grande appassionato di boccette, e l’Assessore allo sport Federico Vaccarini. “È una disciplina che insegna ad avere tanta concentrazione – spiega Gamboni – La pratico dagli anni ’80, da quando ero ragazzino. Mi piace ricordare un nome su tutti: Giorgio Del Bene, che è stato il decano delle boccette nella nostra città e il maestro per tanti di noi. Ci ha trasmesso la passione per questo sport”. Una passione allenata per anni nei vari bar e locali della zona provvisti di biliardo. Gamboni non ha mai abbandonato le boccette fino a diventare un Master della disciplina. Ha superato 4 prove con altrettanti giocatori del suo calibro, battendoli tutti fino ad entrare nella rosa dei 16. E l’altro giorno si è imposto con tenacia e tecnica, laureandosi campione di Italia.