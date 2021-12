Erica Montalbini si ferma agli ottavi contro Dal Pozzo ai Campionati italiani Assoluti di Montecatini

Si è fermato al PalaTerme di Montecatini il cammino di Erica Montalbini nei Campionati Italiani Assosluti 2021 indetti dalla Federazione Pugilistica Italiana. L’atleta della sezione Boxe Polisportiva Riccione si è dovuta arrendere ai punti nel combattimento contro Stasha Dal Pozzo, uscendo comunque a testa alta agli ottavi di finale categoria 64 kg, come confermano le parole del coach Ivan Cancellieri: “Dobbiamo fare i complimenti alla nostra avversaria – dice Cancellieri – ma nello stesso tempo elogiare la nostra Erica che al termine del match era dispiaciutissima per non essere riuscita a portare a casa almeno una medaglia. Erica Montalbini invece sta dando tanto sia al sottoscritto che a questo spettacolare sport e dopo tante battaglie, vinte o perse che siano, non deve recriminare nulla perché sono pochissime quelle persone che dopo essere andate al tappeto sono riuscite a rialzarsi. Di certo non ci arrendiamo e continueremo sempre al fianco di Erica”.