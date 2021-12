Brillante esordio per la squadra agonistica di Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione

Brillante esordio ufficiale nelle competizioni regionali per la squadra agonistica di Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione, che nel fine settimana è stata impegnata a Lugo nel Campionato Regionale. Accompagnate dal tecnico Maria Grano, le atlete hanno disputato una bella prova di obbligatori nella categoria Ragazze, Anna Torroni ha sfiorato il podio fermandosi a poco più di un centesimo di punto, conquistando il 4° posto. Altro buon piazzamento quello di Angelica Zaghini, che ha chiuso al sesto posto.

Un plauso anche a Viola Palmieri, Beatrice Cola e Lia Baldisserri, che hanno ottenuto il punteggio di qualificazione per il Campionato Italiano Ragazze che si terrà ad Ostia i primi di aprile.

Anna Torroni e Viola Palmieri hanno partecipato anche alla prova di obbligatori categoria Juniores, ottenendo anche in questa categoria la qualificazione al Campionato primaverile che si terrà proprio allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 18 al 22 febbraio prossimi. Ma non è finita qui: Anna Torroni si è superata, ottenendo anche la qualificazione per i Campionati Italiani Assoluti primaverili, in programma sempre a Riccione dal 17 al 20 marzo.

“Siamo molto soddisfatte per queste prove regionali – dice l’allenatrice Maria Grano – con risultati che sono un grande stimolo per tutti noi. Il movimento di questo fantastico sport è in netta crescita e ricordiamo a tutti che allo Stadio del Nuoto le prove per bambine e bambini dai 5 anni in su sono sempre aperte”.