Bronzetti nel gotha del tennis: a Palermo si arrende solo in finale. E' al 65° posto della classifica Wta

Era la sua prima finale, in carriera, in un torneo Wta. Lucia Bronzetti entra nel gotha del tennis e lo fa dal Palermo Ladies Open. Niente vittoria del torneo (si impone Irina Begu) ma per la romagnola è un lunedì (25 luglio) comunque dolce. Grazie al traguardo della finale, la Bronzetti scala in un colpo 13 posizione della classifica mondiale e si ritrova al 65° del ranking Wta, per l’azzurra è il miglior posizionamento in carriera. Un percorso costruito con solidità, grazie a un’ottima partecipazione sulla terra rossa di Palermo.

La finalissima contro Irina Begu è stata però piuttosto a senso unico. Contro una giocatrice più grande d’età e con un bagaglio maggiore d’esperienza. La Bronzetti si è fatta condizionare dal gioco dell’avversaria e non è mai riuscita a girare l’inerzia della finale a suo favore. Alla fine il match si risolve in un’ora e 32 minuti, con il punteggio di 6-2 6-2 in due set. La Begu ha giocato una partita di una continuità sorprendente, con tanti colpi messi a segno imponendo il ritmo. In semifinale la Riminese aveva battuto in un derby italiano Jasmine Paolini.