Bronzetti saluta New York a testa alta, a un passo dagli ottavi di finale degli Us Open

Si interrompe al terzo turno degli Us Open il sogno americano di Lucia Bronzetti. La tennista di Verucchio è stata sconfitta 6-3 4-6 6-4 al cospetto di Qinwen Zheng, numero 23 del ranking e del seeding. Lucia ha combattuto a testa alta, al termine di un match durato 2 ore e 39 minuti.

Grazie ai punti conquistati a New York la tennista allenata da coach Francesco Piccari si riavvicinerà alle top 60 (virtualmente è al numero 61). “Mi sento molto migliorata, a inizio match mi sentivo un po’ sotto pressione poi sono cresciuta e c’è stato anche un momento in cui mi sentivo sopra. Anche questo è un segnale importante quando dall’altra parte della rete trovi giocatrici così forti. Inoltre, a mio avviso lei vale molto più della sua classifica che ha, gioca bene, spinge tanto e non a caso sta facendo ottimi risultati”, ha spiegato Bronzetti in conferenza stampa e nelle parole riportate da Super Tennis.

“Il mio obiettivo adesso è tenere sempre questo atteggiamento, un’attitudine che mi possa permettere di giocare più punti possibili. Non sempre ci riesco purtroppo, ma quando ho quella serenità e quella lucidità sento di poter fare belle cose. Sono ancora un po’ discontinua però questo è il mio obiettivo, e sono certa che mi aiuterà molto in futuro”, ha concluso la giocatrice azzurra.