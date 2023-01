Bronzetti vola nella classifica Wta, è tra le migliori 50 tenniste al mondo. Italia sconfitta dagli Usa

L’Italia del tennis non riesce nell’impresa. Ma il team azzurro esce a testa altissima dopo aver raggiunto la finale. Gli Stati Uniti hanno battuto 4-0 l’Italia nella finale della “United Cup”, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Questa prima edizione metteva in palio fino a 500 punti per i ranking Atp e Wta e un montepremi complessivo di 15 milioni di dollari). Nella selezione si è messa in mostra la riminese Lucia Bronzetti, che questa volta ha dovuto arrendersi anche lei per 6-3 6-2, in un’ora e 13 minuti, al cospetto di Madison Keys, numero 11 della classifica mondiale, in quello che era il primo confronto tra la 24enne riminese di Villa Verucchio e l’americana di Rock Island. Lucia in semifinale, contro la Grecia, era stata determinante e aveva firmato il punto della vittoria.

Per Lucia c’è comunque una grande soddisfazione. La riminese sale al 50esimo posto della classifica mondiale, suo best ranking in carriera, migliorando di quattro posizioni il primato personale siglato a novembre 2022. Bronzetti è la seconda delle italiane della classifica Wta, alle spalle solo della compagna Martina Trevisan che occupa la 22esima posizione.