Buon inizio di 2024 per Lucia Bronzetti, avanza nel tabellone di Brisbane. Ora sfida la numero 2 al mondo

Buon inizio di 2024 per la tennista riminese Lucia Bronzetti. L’azzurra di Villa Verucchio è al secondo turno del Brisbane International presented by Evie, Wta 500. Lucia, oggi al numero 52 del mondo, ha superato con il risultato di 6-4 7-5 la 19enne statunitense Ashlyn Krueger, numero 82, in un match interrotto per la pioggia sul 3-2 nel secondo set. L'azzurra ha così riscattato la sconfitta nell'unico precedente confronto diretto, pochi mesi fa nelle qualificazioni a Pechino.

La riminese sarà ora la prima avversaria di Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1 e numero 2 della classifica Wta, che come tutte le prime 16 del tabellone inizierà il suo percorso direttamente al secondo turno. L'azzurra cercherà la sua prima vittoria in carriera contro una Top 10.