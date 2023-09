Gp di Catalogna shock, bruttissimo spavento per Bagnaia. Bastianini ko: salta Misano

Nella domenica dell'Aprilia, con Aleix Espargaro a conquistare il Gran Premio di Catalogna al Montmelò davanti ad Maverick Vinales, c'è da tirare un grossissimo sospiro di sollievo per l'incidente che ha visto coinvolto il campione del mondo e leader del campionato "Pecco" Bagnaia. Partito dalla pole position, il talento torinese è stato disarcionato alla curva 3 dalla sua Desmosedici GP21, lanciandolo in un terribile highside: caduto sull'asfalto, Bagnaia è stato schivato dal plotone che seguiva, ma non dalla Ktm dell'incolpevole Brad Binder, che lo ha colpito la gamba sinistra. Attimi di intensa paura, poi il sospiro di sollievo: sempre coscente, il numero 1 è stato trasportato all'ospedale di Barcellona per capire l'entità dell'infortunio.

E' un 2023 da dimenticare per Enea Bastianini. Il riminese, prima dell'incidente shock di Bagnaia, ha innescato una carambola alla prima staccata, riportando la frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo: salterà il gran premio di casa a Misano. Nell'incidente è rimasto coinvolto Marco Bezzecchi, costretto a ripartire, dopo una brutta botta, con la seconda moto con soft all’anteriore. Dalla P10 sullo schieramento, ha cercato di gestire nel migliore dei modi la mescola della gomma, tagliando il traguardo conquistando quattro punti iridati.

"Una gara da dimenticare, anche per l’incidente di Pecco, che spero si rimetta presto - afferma Bez -. Dopo il warm up ero contento perché con la media davanti avevo trovato un buon compromesso per la gara. Al via invece, mi sono ritrovato a terra, ho preso una gran botta alla mano sinistra, soprattutto al pollice. Ho cercato di far ripartire la moto, ma non ci sono riuscito e sono dovuto ripartire con la seconda moto che aveva la soft davanti. Ho tenuto i denti stretti, ho cercato di fare il possibile, gli ultimi giri ero molto dolorante. Torniamo a casa, facciamo tutti i check medici del caso e cerchiamo di voltare pagina a Misano, la mia gara di casa".