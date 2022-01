Tre punti d'oro per il Calcio a 5 Rimini contro il Portuense

Il Calcio a 5 Rimini.com vince, seppur soffrendo, contro il Futsal Portuense per 5-4. Una vittoria importantissima, contro una diretta avversaria alla corsa salvezza, che permette inoltre ai romagnoli di allungare in classifica proprio sui ferraresi. Una partita che ha rispettato le aspettative: combattuta, avvincente, nella quale ha vinto chi ci ha creduto di più e chi ha saputo sfruttare meglio le occasioni da gol. I biancorossi di Monesi tengono per quasi tutta la durata del match il pallino del gioco fra i propri piedi, collezionano più opportunità degli avversari e allungano in più di una occasione nel risultato. Ma il Portuense non ha mai mollato, cercando sempre di riaprire l’incontro.

La partita

Il Rimini, dopo una conclusione da fuori di poco a lato di Screti, passa in vantaggio dopo pochi minuti dal calcio d’inizio con capitan Timpani che sblocca l’incontro al termine di un rapido contropiede. Il gol pone apparentemente i padroni di casa in una posizione di controllo, ma al 7’ Missanelli risponde con una botta di destro che finisce sotto al sette. I romagnoli reagiscono immediatamente, ma dopo una prima reazione veemente, la partita sembra tornare ad una fase di studio in cui nessuna delle due squadre affonda il colpo. A trovare il momentaneo vantaggio è però il Portuense con Iaia che, come un fulmine a ciel sereno, buca Ciappini e porta i suoi sul 2-1. Capitan Timpani è costretto nuovamente a suonare la carica, assumendosi la responsabilità di calciare un rigore in chiusura di frazione che trasforma ottimamente.

La ripresa inizia con il Rimini che carica a testa bassa. Al 4’ Timpani ha ancora un’occasione dal dischetto, ma questa volta Santini si oppone alla grande. Il match si innervosisce ma i biancorossi non si disuniscono, mantengono la lucidità e continuano a spingere. Al 16’ Tonini si rende protagonista di una bella azione individuale e porta i suoi di nuovo in vantaggio. Pochi minuti dopo è Muratori ad andare in gol: il momentaneo risultato recita 4-2, ma la partita non è ancora finita. Il Portuense è ancora vivo e accorcia con Missanelli che scaraventa oltre Ciappini un tiro potentissimo. Il Rimini mette nuovamente fra sé e i ferraresi due lunghezze di distanza con Nishimura, bravissimo a saltare il suo diretto avversario e a chiudere sul primo palo con una conclusione a fil di palo. Il tiro libero al 29’ di Missanelli porta il risultato sul definitivo 5-4. Nei minuti finali del match i biancorossi cercano di tenere il pallone più lontano possibile dalla propria porta, lottano su ogni pallone: al triplice fischio esplode tutta la gioia e la tensione accumulata. Servivano i tre punti per iniziare al meglio il 2022 e sono arrivati.

Tabellino

CALCIO A 5 RIMINI.COM 5

FUTSAL PORTUENSE FE 4

RIMINI.COM: Ciappini, Gasperoni, Timpani, Gianni, Muratori, Vitali, Contri, Fralassi, Screti, Nishimura, Celli, Tonini. All.: Monesi.

PORTUENSE: Santini, Baraldi, Missanelli, Bock, Biral, Gardellini, Iaia, Davidoaia, Marchi, Latorre, Pietracito, Nigro.

ARBITRI: Pavone di Forlì, Siboni di Ravenna.

RETI: 5’ pt Timpani, 7’ pt Missanelli, 25’ pt Iaia, 32’ pt Timpani, 16’ st Tonini, 22’ st Muratori, 24’ st Missanelli, 26’ st Nishimura, 29’ st Missanelli.

AMMONITI: Baraldi, Davidoiaia, Muratori, Screti.