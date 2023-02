Calcio a 5, Rimini e Forlì danno vita a un derby spumeggiante. Alla fine si risolve con un pareggio

Finisce 2-2 il derby romagnolo tra Calcio a 5 Rimini.com e Calcio a 5 Forlì, al termine di una bellissima partita, combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le formazioni che le hanno provate tutte per portarsi a casa i tre punti in palio. E pensare che i biancorossi di mister Monesi vanno all’intervallo in vantaggio sull’1-0, grazie alla rete di capitan Timpani al 12’. Un primo tempo giocato ottimamente dai padroni di casa che riescono a tenere testa al Forlì, nonostante l’ampio divario in classifica.

Nella ripresa la sfida si accende ulteriormente con il Forlì che, nonostante diverse assenze, prova ad imporre il proprio ritmo: la squadra ospite necessita dei tre punti per continuare l’inseguimento sul Bagnolo capolista e impatta sull’1-1 con Benhya. I forlivesi vorrebbero completare la rimonta ma un bellissimo e preciso contropiede biancorosso riporta il risultato in situazione di vantaggio per il Rimini che, con il giovane talento Para, si porta sul momentaneo 2-1.

I minuti finali sono scoppiettanti. Il Forlì raggiunge nuovamente i biancorossi, questa volta grazie a Fabbri che sigla il definitivo 2-2. Poco prima del triplice fischio, entrambe le formazioni hanno l’opportunità di andare in gol ma le situazioni pericolose vengono tutte vanificate.

Il tabellino

CALCIO A 5 RIMINI.COM - CALCIO A 5 FORLÌ 2-2

RIMINI.COM: Tonini, Muratori, Fralassi, Marino, Oddone, Vitali, Timpani, Gemmani, Para, Celli, Gabrielli. All.: Monesi.

FORLÌ: Cassano, Minotti, Fabbri, Benhya, Vittozzi, A. Di Maio, Simone, La Corte, P. Di Maio, Cannalire, Blasioli, Salvatore. All.: Vespignani.

ARBITRI: Pette di Bologna, Giurintano di Bologna.

RETI: 12’ pt Timpani, 5’ st Benhya, 11’ st Para, 14’ st Fabbri.

AMMONITI: Gabrielli, Fabbri, Benhya, Simone.

ESPULSO: Benhya.