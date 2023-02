Calcio a 5, terza vittoria consecutiva per la Virtus Romagna. "Vogliamo arrivare tra le prime cinque"

La Virtus Romagna non si vuole fermare e conquista la terza vittoria consecutiva superando in trasferta, su un campo estremamente complicato, la Salernitana per 7-4 al termine di una partita scoppiettante e divertente. Le virtussine continuano così nel filotto di risultati utili consecutivi che va avanti dal 18 dicembre, cosa che sta permettendo al gruppo allenato da Imbriani di riavvicinarsi con sempre maggiore velocità alla zona playoff, ora distante solo 2 punti.

Nella straripante vittoria di Salerno, tra le marcatrici c’è anche il portiere Susi Faccani che con grande scaltrezza ha approfittato della presenza del portiere di movimento per andare in gol in un momento decisivo della sfida. Proprio dalla guardiana della porta virtussina si riparte questa settimana: "La partita contro la Salernitana è stata sicuramente divertente, caratterizzata da qualche errore di troppo ma anche e soprattutto da dei bei gol. Lungo l’arco della partita, non abbiamo mai smesso di avere la sensazione che l’avremmo potuta vincere, anche quando eravamo sotto nel punteggio".

Sempre sul match di domenica scorsa, Susi commenta sorridendo: "Sicuramente potevamo gestire meglio alcuni momenti e fare meno fatica, ma quest’anno come squadra siamo anche questo". Infine, aggiunge: "La Salernitana ha approfittato del fattore casa per colpirci nei nostri punti deboli e in alcune occasioni ci è riuscita, ma i 3 punti li volevamo ad ogni costo per dare continuità alla striscia positiva. Avendo sbagliato tanto nel girone di andata, per noi ogni partita è una finale che giocheremo al 200% perché vogliamo assolutamente essere tra le prime 5".

Il portiere virtussino poi racconta sul gol segnato: "È sicuramente stata un’emozione unica, soprattutto perché arrivato in un momento delicato in cui loro avrebbero potuto pareggiare nuovamente. La cosa bella di andare in gol è che poi tutte le compagne corrono ad abbracciarti… È stato un momento magico!".

Come ultima cosa, ma non per importanza, Susi ha una dedica da fare: "Dedico il gol a Luca Ambrosini che, con le sue infinite competenze, mi sta aiutando a crescere e a continuare a migliorare come portiere".