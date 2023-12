Calcio a 5, il Rimini.com non trova le finale four di Coppa Italia: sconfitto dal Villafontana

Nonostante il punteggio roboante (8-3), il Rimini.com disputa una buona partita al cospetto del Villafontana che può vantare tra le sue fila due giocatori maturi ma di categoria superiore come il portiere Lopez (che spesso ha partecipato alla fase offensiva) e Cortes, autore di una doppietta. Purtroppo non è bastata per garantirsi le final four della fase regionale di Coppa Italia, cui parteciperanno i bolognesi, il Due G Parma, il X Martiri e il Baraccaluga.

Eppure già al fischio d'inizio i ragazzi di Monesi si portavano in vantaggio con un tiro di Timpani deviato da un avversario.

Immediata la reazione degli ospiti che in 5 minuti infilavano due volte Bizzocchi; Screti non ci stava, rubava palla e infilava la porta lasciata sguarnita da Lopez salito in fase offensiva. Cortes riportava in vantaggio il Villafontana, ma poco prima dell'intervallo Muratori ristabiliva la parità (3-3). Nella ripresa, Gabrielli, autore di una buona prova in fase offensiva, non sfruttava un'occasione e in contropiede Cortes colpiva, seguito a breve distanza da Toschi. Ancora Gabrielli aveva la palla per riaprire l'incontro ma non concretizzava e nei 3 minuti finali il Villafontana dilagava fino all' 8-3 conclusivo.

Il tabellino

VILLAFONTANA - RIMINI.COM 8-3 (3-3)

VILLAFONTANA: Lopez Buta, Zagatti, Campagna, Perrotta, Buglione, Lesce, Toschi, Dradi, Mattioli, Bianchini, Revert Cortes, Aniello.

RIMINI.COM: Bizzocchi, Muratori, Akbaribaseri, Celli S, Marino, Oddone, Vitali, Timpani, Rossi, Screti, Rezaeikohan, Gabrielli. All.: Monesi.

RETI: 14" Timpani (R), 4'00" Toschi, 5'10" Zagatti, 9'59" Screti (R), 15'41" Cortes, 19'03" Muratori (R); st 7'15" Cortes, 7'41" Toschi, 17'02" Mattioli, 17'41" Perrotta, 18'39" Toschi.

NOTE: ammonito Perrotta (V).