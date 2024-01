Calcio a 5, il Rimini.com torna senza punti dalla trasferta in casa del X Martiri

Il Rimini.com conferma i progressi nel gioco ma purtroppo torna dalla trasferta in casa del X Martiri (quarto in classifica) a bocca asciutta. Purtroppo i ragazzi di Monesi pagano un pessimo avvio (sotto 3-0 dopo 7 minuti), ma poi impongono il loro gioco andando a segno con Caputi. Nella ripresa i biancorossi continuano a far la partita e al 10' accorciano le distanze con Gabrielli in contropiede; purtroppo nel loro momento migliore subiscono il 4-2 di Trevisan piu lesto di tutti ad avventarsi su una palla vacante in area. Timpani accorcia a 5 minuti dalla fine e il Rimini.com sfiora a un minuto dalla fine il pareggio, che però purtroppo non arriva.