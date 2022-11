Calcio a 5, il Rimini non scende praticamente in campo: Faenza domina 5-0

Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive del Calcio a 5 Rimini.com che perde malamente in campo del Mernap Faenza per 5-0, al termine di un match a senso unico guidato sin dalle prime battute dai padroni di casa. I biancorossi di Monesi fanno un passo indietro rispetto le ultime due partite, mostrando meno intensità di quella profusa ultimamente e un gioco meno oliato. Ma soprattutto, quello che stupisce in negativo della prestazione dei riminesi, è l’approccio mentale che sin dai primi minuti è sembrato deficitario. Ma la corsa salvezza del Rimini.com continua nonostante questa battuta d’arresto e i biancorossi sono carichi per tornare in palestra in settimana per lavorare duramente, in previsione della prossima giornata che li vedrà impegnati sul parquet di casa contro il X Martiri.

MERNAP FAENZA 2001 5

CALCIO A 5 RIMINI.COM 0

FAENZA: Negri, Ferrara, Gardi, Albu, Zin Dine, Grelle, Caria, Maski, El Oirraq, Pagliai, Gramegna, Cedrini. All.: Ghera.

RIMINI.COM: Ciappini, Tarantini, Tonini, Muratori, Oddone, Caputi, Gasperoni, Vitali, Gemmani, Gabrielli, Para, Celli. All.: Monesi.

ARBITRI: Giliberti di Forlì, Presicce di Imola.

RETI: 3’ pt aut. Tonini, 10’ pt Maski, 12’ pt Cedrini, 28’ pt Caria, 9’ st Grelle.

AMMONITI: Gardi, Zin Dine, Gramegna, Cedrini, Caputi, Para.

ESPULSO: Caputi.