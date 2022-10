Calcio a 5, il Sassuolo fa la voce grossa e passa al Flaminio

Il Calcio a 5 Rimini.com perde malamente in casa sul parquet del Flaminio per 4-2 contro il Futsal Sassuolo, che grazie a questa vittoria raggiunge proprio i biancorossi in classifica a quota 3 punti. Un pomeriggio da dimenticare per i ragazzi di mister Monesi che non impensieriscono mai realmente gli avversari.

Gli emiliani passano in vantaggio dopo pochi minuti dal via con Antonietti, che sblocca il risultato con un tiro dal limite che finisce all’incrocio. Il Rimini non reagisce e il Sassuolo raddoppia, questa volta con Ammendola su calcio di rigore. I biancorossi provano a scuotersi un po’ a 10’ dall’intervallo con Tonini che, dopo una bella assistenza di Fihri, trova il gol con un diagonale preciso che apparentemente riapre il match. I padroni di casa provano a questo punto a spingere ma proprio sul finire della prima frazione Ammendola trova la doppietta personale e allunga sul 3-1, sfruttando al meglio la momentanea superiorità numerica dovuta all’espulsione di Daraij. L

a ripresa inizia come peggio non potrebbe per il Rimini.com che va sotto momentaneamente per 4-1, questa volta subendo un gol segnato da Terranova su punizione dal limite. Il pomeriggio degli uomini di Monesi è particolarmente amaro e a poco serve il gol di Muratori al 20’ che chiude definitivamente il risultato sul 4-2 finale.

CALCIO A 5 RIMINI.COM 2 - FUTSAL SASSUOLO 4

RIMINI.COM: Ciappini, Fihri, Muratori, Donato, Tonini, Daraij, Vitali, Timpani, Pergola, Bracci, Celli, Gemmani. All.: Monesi.

SASSUOLO: Vinciguerra, Dello Preite, Ruini, Gazzadi, Morini, Naimo, Antonietti, Quaye, Terranova, Ammendola, Giuliano, Mechri. All.: Aguzzoli.

ARBITRI: Grazio di Bologna, Tullio di Forlì.

RETI: 3’ pt Antonietti, 14’ pt Ammendola, 19’ pt Tonini, 31’ pt Ammendola, 10’ st Terranova, 20’ st Muratori.

AMMONITI: Ciappini, Bracci, Naimo.

ESPULSI: Daraij, Ammendola.