Calcio a 5, serie A2: il Flaminio è terra di conquiste, la Virtus Romagna cede alla capolista

Il big match della seconda giornata di ritorno fra Virtus Romagna e Vip Tombolo, al Flaminio, viene vinto meritatamente dalle venete al termine di una partita spettacolare e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Le venete si impongono per 5-2, ribadendo con forza la superiorità mostrata in questo campionato e confermando il primo posto in solitaria. Le virtussine non escono dal campo a testa bassa, anzi danno prova di una grande prestazione di squadra in un momento complicato della stagione e con le gambe appesantite da tre partite giocate in sette giorni.

La cronaca

Le romagnole non mollano mai mentalmente e fisicamente, rimanendo sempre in partita e mettendo in diverse occasioni in difficoltà la preparatissima fase difensiva avversaria. Per le padrone di casa l’inizio non è dei migliori. Andreia semina il panico dribblando diverse avversarie per poi trovarsi a tu per tu con Faccani, prova a scavalcarla con un tocco sotto ma l’ultimo tocco prima che la palla entri è di De Oliveira che prova senza successo ad evitare il gol. Pochi minuti più tardi il Tombolo raddoppia, questa volta con una splendida conclusione di Valente che si spegne nel sette.

La Virtus non ci sta e riesce a prendere in mano il pallino del gioco: le venete a questo punto preferiscono lasciare il possesso alle virtussine, provando poi ad aggredirle alte per far male in transizione. Ma la squadra di Imbriani gioca bene anche tecnicamente ed aggirare il pressing avversario. Berti suona la carica con due conclusioni affilatissime, prima impegnando Fichera in tuffo e poi lambendo il palo. Al 15’ il gol che riaccende ulteriormente l’incontro: sempre con Berti che, approfittando di un lavoro incredibile di De Oliveira che si porta a spasso mezza squadra avversaria, riesce a trovare l’angolino basso con un precisissimo mancino.

La ripresa si apre con il Tombolo che fa la voce grossa e allunga nel risultato con il colpo di testa di Fernandes su assist illuminante di Andreia. La Virtus spreca ancora una volta una chance di troppo, ma questa non è la partita giusta per essere poco ciniche: le venete hanno grandissima qualità, individuale e corale, e si portano sul 4-1 con il chirurgico diagonale di Foddai. De Oliveira, protagonista di una grande partita per la Virtus, spinge le sue compagne ad un ultimo assalto e accorcia le distanze con una bellissima conclusione da fuori area che finisce all’incrocio dei pali. Ora il risultato dice 4-2 per il Tombolo con 11’ da giocare: Imbriani ci crede e schiera il portiere di movimento. La mossa della coach sembra portare a buoni frutti, il giro palla è convincente e veloce ma ancora una volta vengono sprecate diverse occasioni. Il Tombolo chiude definitivamente i giochi al 20’ con Dos Santos, che insacca a porta sguarnita dopo aver recuperato palla sulla propria trequarti.

Il dopo partita

Al triplice fischio parla Uli De Oliveira, alla sua prima stagione in maglia Virtus e autrice di un’ottima partita, oltre che di un periodo di grande crescita individuale vissuto nelle ultime sfide. "Anche se non sono arrivati dei punti, penso sia stata una bellissima partita a livello di ritmo e concretezza. Era da tanto che non riuscivamo ad esprimere il nostro gioco come sappiamo fare. Ripartiamo da qui".

Uli poi aggiunge: "Abbiamo fatto un bel gioco di squadra e sono contenta anche per la mia prestazione

personale: era da tanto che non riuscivo a dimostrare come volevo il mio apporto, sia con un gol o

semplicemente con una buona prestazione. Oggi il risultato positivo non è arrivato ma sono sicura che dopo

questa partita le cose miglioreranno".

La biancorossa riflette inoltre sulla stagione della Virtus: "Fino a qui non è stato semplice il nostro cammino,

abbiamo perso punti importanti, ma essere consapevoli di questo ci permette di rialzarci con maggiore forza.

In questo momento facciamo ancora molta fatica a segnare, io in primis, e su questo stiamo lavorando.

Dobbiamo essere più tranquille e provare a non commettere errori in fase difensiva". Infine, conclude: "La partita con il Tombolo è stata bella, contro una squadra di altissimo livello. Possiamo dire che i miglioramenti si vedono, ripartiamo da qui".

FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA 2

V.I.P. TOMBOLO 5

VIRTUS: Faccani, Mencaccini, Mancarella, Berti, Falcioni, De Oliveira, Giuva, Guidi, Insinna, Maraldi,

Marzo, Sabetti. All.: Imbriani.

TOMBOLO: Verdù, Carollo, Tonon, Bisognin, Andreia, Fernandes, Dos Santos, Tomasi, Valente, Fichera,

Foddai, Minuzzo. All.: Zanetti.

ARBITRI: Bolognesi di Fermo, Conti di Ancona. CRONO: De Girolamo di Bologna.

RETI: 2’ pt aut. De Oliveira, 4’ pt Valente, 15’ pt Berti, 2’ st Fernandes, 7’ st Foddai, 9’ st De Oliveira, 20’

st Dos Santos.