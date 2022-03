Calcio a 5, serie C1: il Rimini contro Santa Sofia, trasferta su uno dei campi più insidiosi del girone

Il Calcio a 5 Rimini.com si prepara alla settima giornata di ritorno in cui affronterà il Santa Sofia, su uno dei più insidiosi campi dell’intero girone. Calcio d’inizio sabato (19 marzo) alle 17. Una partita che si preannuncia combattuta, fra due squadre che vogliono i tre punti. Anche se per il Rimini, con il passare delle ore, crescono le difficoltà e le preoccupazioni in vista di questa trasferta. Sono diversi i giocatori che hanno dato nelle ultime ora forfait e Monesi si prepara ad un match con a disposizione una rosa risicatissima, composta principalmente da ragazzi dell’Under.

Complicazioni che si vanno, dunque, ad aggiungere già alla difficile preparazione di una partita del genere: il Santa Sofia è una buona squadra, protagonista di un ottimo campionato, che conta quando gioca in casa su un campo estremamente piccolo ed angusto. Un fattore che negli anni ha spesso spiazzato i giocatori biancorossi.

Il mister biancorosso, Gabriele Monesi, commenta in vista della sfida: «I presupposti non sono dei migliori, ne siamo consci. Abbiamo tantissime assenze e le dimensioni ridotte del campo avversario possono essere un fattore decisivo. Il Santa Sofia è una squadra tosta, che è già salva e che ora può puntare a consolidare una posizione in zona playoff. Il nostro obiettivo resta quello di fare risultato sul loro campo, ma sappiamo che sarà difficilissimo». Infine, aggiunge: «Abbiamo vissuto una settimana al limite del surreale, ad ogni allenamento eravamo in pochissimi a causa di tutte queste defezioni. Puntiamo a recuperare tutti il prima possibile, ma intanto domani dovremo essere pronti a sacrificarci più del solito».