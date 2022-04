Calcio a 5, la Virtus Romagna vince il big match e consolida il secondo posto della graduatoria

La Virtus Romagna si impone grazie ad una grande prestazione sul Pero per 4-2 e consolida così il secondo posto in classifica, allungando a quattro punti il vantaggio proprio sulle lombarde terze. Una vittoria che fa bene soprattutto al morale delle virtussine, che si preparano così ad affrontare al meglio questo finale di stagione. Ora restano tre giornate alla fine del campionato e il gruppo allenato da Alessandra Imbriani è chiamato a questo rush finale che sarà propedeutico ad affrontare al meglio i playoff.

Che il match contro il Pero la Virtus lo volesse far suo si è capito sin dalle prime battute: le romagnole entrano in campo con l’approccio giusto e passano in vantaggio dopo pochi minuti con Falcioni. Il Pero è chiamato ad una reazione e guidato dal talento di De Oliveira si fa sempre più pericoloso, riuscendo anche ad impattare il risultato sull’1-1. Le virtussine non si fanno però influenzare dal gol avversario e continuano a giocare il proprio futsal, con grande concentrazione e ritmo. Al 13’ Mencaccini guida una sortita offensiva ma il suo tiro viene ribattuto per ben due volte, a quel punto il pallone finisce sui piedi di Guidi che rimane fredda e buca il portiere del Pero con un tiro sotto le gambe.

Nella ripresa le padrone di casa continuano a far la voce grossa, con l’obiettivo di allungare nel risultato e mettere al sicuro i tre punti. Ci pensa capitan Mencaccini a guidare le sue compagne e al 4’ segna il momentaneo 3-1. Poco più tardi la Virtus cala anche il poker, ancora una volta con Silvia Guidi, al termine di un’azione in transizione perfetta, tutta di prima e con i tempi giusti. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da una forte pressione da parte del Pero, che prova a riaprire il match schierando anche il portiere di movimento. La tenuta difensiva della Virtus regge ottimamente e i rischi che arrivano sono pochi: ma da uno di questi arriva l’ultimo gol di giornata, questa volta da parte del Pero, che chiude definitivamente il risultato sul 4-2.

A parlare al termine della partita è Silvia Guidi, autrice di una doppietta bella e pesante: "Vale tanto per me questa doppietta e soprattutto questa nostra vittoria, visto che era uno scontro diretto. È stata una vittoria corale di squadra che ci dà la giusta carica per concludere al meglio questo finale di stagione".

Tabellino

Virtus Romagna-Pero 4-2

Virtus: Faccani, Mencaccini, Mancarella, Berti, Falcioni, Giuva, De Oliveira, Guidi, Marzo, Insinna, Maraldi, Sabetti. All.: Imbriani.

Aarbitri: Sallese di Vasto, Di Filippo di Teramo. CRONO: Fortunati di Cesena.

Reti: 2’ pt Falcioni, 7’ pt Salmeri, 13’ pt Guidi, 4’ st Mencaccini, 10’ st Guidi, 15’ st Ricci.