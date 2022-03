Calcio a 5, si interrompe nei quarti di finale l'avventura in Coppa Italia della Virtus Romagna

Finisce ai quarti il percorso della Virtus Romagna in questa edizione di Coppa Italia, per via della sconfitta maturata sul campo del Vip Tombolo che si impone per 4-0. Una partita combattuta al di là del risultato, con le virtussine che hanno affrontato una grande squadra capace di vincere il campionato di serie A2 già a diverse giornate dalla fine: una formazione, quella veneta, a cui vanno tutti i complimenti della Virtus per la fantastica stagione disputata e per il meritato passaggio del turno conquistato.

La Virtus gioca una partita di spessore, con grandissimo atteggiamento e mentalità. Una grande prestazione che va al di là del risultato finale e per la quale coach Imbriani può andare orgogliosa. Il match si gioca a ritmi elevatissimi e le romagnole hanno il merito di provare sempre, per tutto l’arco della sfida, a far male alla difesa avversaria.

La partita

Il primo tempo, che finisce sul risultato di 1-0 per le venete, è particolarmente equilibrato: le squadre si affrontano a viso aperto ed entrambe si dimostrano capaci di creare grattacapi sotto porta. La partita la fa il Tombolo, che sfoggia sin da subito grande sicurezza tecnica e fisica, ma la Virtus riesce ad essere pericolosa fino all’intervallo.

Nella ripresa le romagnole alzano il baricentro e aumentano la pressione: l’unico risultato a disposizione per ottenere il passaggio del turno è la vittoria e in campo c’è tanta voglia di provarci. L’atteggiamento tattico viene però punito dal Tombolo, che in transizione segna in rapida successione il secondo e il terzo gol dell’incontro. Imbriani decide allora di schierare il portiere di movimento, ma gli sforzi biancorossi non vengono ripagati e le padrone di casa segnano il definitivo 4-0. La Virtus ci prova comunque fino all’ultimo a segnare il gol della bandiera, ma purtroppo non è giornata e la grande qualità delle avversarie ha colpito ogni volta che serviva spegnere gli entusiasmi delle romagnole.

Dopo gara

Valentina Falcioni, a fine partita, commenta comunque positivamente l’esperienza che la Virtus ha acquisito al termine di questa sfida: "Questa è una di quelle partite belle da giocare, dove ti godi non solo il match ma anche la fase della preparazione, le emozioni che vivi prima e durante l’incontro. Giochi contro una grande squadra, contro grandi giocatrici ed è stimolante. Loro sono più forti di noi, più pronte di noi, più preparate, ma non le abbiamo reso la vita facile: abbiamo fatto una bella figura, siamo uscite dal campo a testa alta".

Poi aggiunge in merito alla prestazione sua e delle compagne: "Il risultato finale può sembrare pesante, ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni e abbiamo sprecato diverse chance. Probabilmente avremmo perso comunque, resta però il fatto che ce la siamo giocata. Sono contenta e fiera della partita che abbiamo fatto, perché non abbiamo mai mollato anche sotto 4-0. Abbiamo commesso degli errori, ma in una partita giocata a ritmi così alti è difficile non farli".

Infine, Falcioni commenta il rush finale che attente la Virtus nelle prossime settimane: "Fin qui in stagione abbiamo fatto un bel percorso, vogliamo tenerci stretto questo secondo posto e ora sta a noi preparare al meglio questo finale di stagione, dove affronteremo partite che vogliamo giocare nel migliore dei modi. Proprio come abbiamo fatto contro il Tombolo, dobbiamo essere brave a lottare fino alla fine".

Vip Tombolo-Virtus Romagna 4-0

Tombolo: Verdù, Carollo, Tonon, Bisognin, Salavador, Fernandes, Dos Santos, Tomasi, Valente, Fichera, Minuzzo, Foddai. All.: Zanetti.

Virtus: Faccani, Mencaccini, Berti, Falcioni, Mancarella, De Oliveira, Giuva, Maraldi, Guidi. All.: Imbriani.