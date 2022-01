Calcio a 5, serie A2: un rigore a tre secondi dalla fine condanna la Virtus Romagna alla sconfitta

Finisce 2-1 al Flaminio tra Bagnolo e Virtus Romagna, con le emiliane che segnano il gol decisivo su calcio

di rigore a tre secondi dal fischio finale. La Virtus, nonostante le difficoltà e le pesantissime assenze, lotta, colleziona tante occasioni da gol, ma non riesce ad imporsi. E nel finale arriva la beffa: il Bagnolo passa in vantaggio dopo le accesissime proteste delle padrone di casa per la dubbia decisione dell’arbitro di assegnare il penalty. Al triplice fischio quello che però resta alle romagnole sono zero punti e tanto amaro in bocca.

La cronaca

All’appello mancano giocatrici del calibro di capitan Mencaccini, Mencarella, Faccani e Marzo. Lo spirito della Virtus però non è scalfito dalle assenze: dopo un inizio di partita tremendo, con il Bagnolo che passa in

vantaggio approfittando di un errore sanguinoso a metà campo, la reazione è veemente e il pallino del gioco

rimane sempre ben saldo tra i piedi delle romagnole. Ma ancora una volta la Virtus pecca di cinismo, sprecando tantissime chiare occasioni da gol. La rete dell’1-1, opera di Norma Giuva, arriva dopo un preciso e rapido triangolo in transizione che vede coinvolta Sara Berti, capitano di giornata. L’impressione è che il pareggio spiani la strada verso la vittoria alle padrone di casa, ma resta soltanto un’impressione.

Nella ripresa la porta del Bagnolo è presa di mira per tutti i 20 minuti effettivi di gioco. Grossi tra i pali è protagonista di una super prestazione e quando non ci arriva il portiere del Bagnolo, ci pensa l’imprecisione

delle virtussine a non permettere di arrivare al gol. Quando a soli tre secondi dal termine l’arbitro fischia

fallo di mano di Giuva, per un braccio che sembra essere particolarmente attaccato al corpo, nelle teste delle

giocatrici di Imbriani prende forma il peggiore incubo: dal dischetto Faragò non sbaglia e condanna la Virtus

a vedere il Tombolo allungare ulteriormente in classifica.

Giocatrici da recuperare

Al termine dell’incontro parla Sara Sabetti, che ha ottimamente sostituito Susi Faccani tra i pali nella sua

prima uscita stagionale. Una grande prestazione per una giocatrice che ha fatto vedere ancora una volta di

essere pronta quando viene chiamata in causa: "Sono stata molto contenta di aver avuto l'opportunita di

giocare. Ero un po’ agitata, perché era molto tempo che non giocavo una partita ufficiale, ma credo di aver

gestito l'agitazione abbastanza bene. Nonostante abbia preso gol subito, ero tranquilla. Sono certa che tornare a pieno organico ci permetterà di allenarci meglio e tornare a vincere. Lo dobbiamo a noi stesse per tutti i sacrifici che abbiamo fatto finora".

Il tabellino

FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA 1

BAGNOLO CALCIO A 5 2

VIRTUS: Sabetti, Berti, Giuva, Falcioni, De Oliveira, Maraldi, Guidi, Insinna, Monaco. All.: Imbriani.

BAGNOLO: Grossi, Gabardi, Iemmi, Bonatti, Faragò, Favella, Razzano, Rocca, Maretti, Bernardi. All.:

Faietti.

ARBITRI: Cannizzaro di Ravenna, Elezi di Ravenna. CRONO: Marchica di Bologna.

RETI: 1’ pt Faragò, 6’ pt Giuva, 20’ st Faragò.

AMMONITA: Bernardi.