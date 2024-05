Calcio femminile, il Riccione schiaccia il Padova sbloccando il risultato a metà della prima frazione

Le biancazzurre arrivano nel rettangolo del Padova senza riposo settimanale, in quanto lo scorso mercoledì 1 maggio si è svolta la qualificazione per la semifinale di Coppa in trasferta a Frosinone, con vittoria della sfida secca. Già a programma la tappa a Palermo del 9 giugno. Attualmente in 2° posizione con la compagine Venezia, il Riccione schiaccia il Padova sbloccando il risultato a metà della prima frazione con Costantini, a segno da diverse gare. Il Padova svolge una gara di spessore e con valenza fisica, avendo anche delle ex compagne in maglia la gara è sentita e combattuta.

Non si contano episodi significativi per le padovane, le quali non accorciano le distanze e subiscono il 0-2 con la vicecapitana Neddar a bersaglio. Si conquistano i 3 punti per l’ennesima domenica consecutiva e si portano avanti due competizioni nella speranza di fare il salto di categoria (con un ripescaggio in caso di vittoria in Coppa Italia). Difficile da raggiungere la capolista Merano - che supera le romagnole di ben 10 punti - ma il team si ritiene soddisfatto del lavoro svolto al momento, in quanto non si è mantenuto il primato dell’imbattibilità ma è stato svolto un girone di ritorno con tanti punti in saccoccia utili alla causa.

In conclusione, il terzino Tiberio - tassello fondamentale delle undici di partenza del tecnico Genovesio - ha dichiarato: “La sconfitta con la capolista ci ha portato ad avere fame di punti per il finale di stagione, perchè ci siamo impegnate a fondo e sognamo il salto in Serie B. La Coppa Italia ci da speranza, abbiamo conquistato la qualificazione alla semifinale e non abbiamo timore del Palermo. L’idea di chiudere con il miglior piazzamento possibile fermenta il gruppo, diventato ormai una seconda famiglia”

Il tabellino

PADOVA-RICCIONE 0-2

PADOVA: 4 Fabbruccio (C), 5 Paladini, 7 Martinuzzi (17’ St 71 Perego), 8 Panza (10 St 27 Plechero), 15 Rizzoli, 20 Ciavatta, 21 Gallinaro (10’ St 23 Baroli), 22 Spagnolo (VC), 24 Spinelli, 33 Pasquali (32’ St 29 Michelon), 99 Parnoffi

RICCIONE: 1 Boaglio, 3 Calli (3’ St 29 Remondini), 4 Neddar (VC), 5 Grillo, 9 Scarpelli (20’ St 15 Mari), 10 Edoci (C) (43’ St Di Pietro), 20 Piazza, 22 Schipa (38’ St 19 El Abassi), 25 Pederzani, 26 Tiberio, 30 Costantini

RETI: 30’ Pt Costantini, 25’ St Neddar

AMMONIZIONI: 5’ St Ciavatta

STADIO: Sintetico Vermigli, Padova (IT)

ARBITRO: Francesco Pio Sarcina di Barletta

TERNA ARBITRARIA: Benedetta Bologna di Vasto, Andrea Mongelli di Chieti