Sui campi del Queen's Club di Cattolica al via il “Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo”

Riparte dal Queen’s Club di Cattolica la stagione 2024 del tennis giovanile in Emilia Romagna. Si disputa infatti da venerdì 12 a domenica 14 gennaio sui campi del moderno e accogliente centro sportivo in via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi) il “Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo”, torneo nazionale di doppio per le categorie Under 10-12-14 maschile e femminile con la formula Rodeo week-end, che costituisce la prima delle tre tappe del circuito organizzato dal comitato regionale Fitp, format che ha riscosso notevole successo e interesse nella passata edizione. Gli appuntamenti successivi sono in calendario dal 16 al 18 febbraio al Tennis Club Faenza e dall’1 al 3 marzo al Ct Albinea.

Confermando come il doppio sia una specialità coinvolgente per i ragazzi, anche quest’anno la competizione ha richiamato tante racchette in erba: sono 140 complessivamente quelle in gara, per un totale di ben 70 coppie al via nella Regina dell’Adriatico, teatro dunque di una intensa tre giorni di sfide.

Per quel che riguarda i favoriti, nell’Under 12 maschile (14 coppie al via, stesso numero per l’Under 10 maschile) le prime due teste di serie sono Rosti-Grotti e Zammarchi-Bacchini, mentre nel corrispondente tabellone femminile guidano il seeding, nell’ordine, i binomi Arduini-Ruggeri e Campadelli-Fabbri. Tra gli Under 14, con 20 coppie la gara con il maggior numero di adesioni, il giudice arbitro Paolo Calbi (direttore di gara Nazario Boni) ha assegnato lo status di n.1 del tabellone a Tarlazzi-Ottaviani, seguiti da Vincenzi-Blatti, Cortesi-Tonti e Andruccioli-Canini. Nella prova Under 14 femminile a godere dei favori del pronostico sono invece Baldani-Fabbri e Altini-Gazzetti. E tra un match e l’altro i campioncini di domani, con un pizzico di fortuna, potranno avere pure l’opportunità di imbattersi anche in qualcuno dei tennisti professionisti che frequentano full time l’Academy, in piena preparazione per gli impegni del circuito internazionale.

In tal senso si è fermato al 2° turno il cammino di Luca Nardi nelle qualificazioni degli Australian Open, prima prova dello Slam (montepremi di 86,5 milioni di dollari australiani), in svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park (il main draw partirà poi il 14 gennaio). Il classe 2003 di Pesaro, numero 118 del ranking mondiale e 13ª testa di serie, che a dicembre ha scelto di farsi seguire come coach da Giorgio Galimberti (con lui in questa trasferta down under) e dal suo staff, si è aggiudicato per 7-5 6-4 il derby tricolore con Francesco Maestrelli, 21enne pisano (n.223 Atp), prima di cedere per 7-6(2) 6-2 alla wild card locale Dane Sweeny (n.254 Atp), capace di recuperare un break di svantaggio nel primo set.

Il secondo turno (del main draw in questo caso) è stato fatale anche ad Enrico Dalla Valle, che ha aperto la sua stagione nel Challenger portoghese di Oeiras 2 (cemento indoor, montepremi € 74.825): il 25enne di Ravenna (n.284 Atp) si è imposto in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(5) sul francese Dan Added (lucky loser), quindi è stato sconfitto 6-2 6-3 dal danese Elmer Moller, promosso dalle qualificazioni.