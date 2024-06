Sui campi del Tennis Club Riccione entra nel vivo il Super Next Gen

Avanza spedito il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tennis Club Riccione fino al 16 giugno. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via. Nelle qualificazioni del torneo maschile in grande evidenza i giocatori di casa, Raffaele e Federico Strocchi, Luca Butti, Francesco Muratori, Alberto Maria Mami, che realizzano un bella “manita” di vittorie, in bella evidenza anche Simone Sgroi (Ct Cesena). Nel femminile entrano nel main-draw Aurora Baldassarri (Ct Massa) ed Alice Rossi (Ct Casalboni).

Maschile, 6° turno: Alessandro Pesaresi-Edoardo Belletti 6-0, 6-0, Paolo Fontanot-Alessandro Cortesi 7-5, 6-2, Marcello Breda-Alessio Argnani 6-3, 6-0. 7° turno: Edoardo Chiarvesio-Alessandro Pesaresi 7-5, 6-2, Luca Butti-Alessandro Vavalà 6-1, 5-7, 10-2, Federico Giordano-Francesco Pazzaglini 6-4, 6-4, Edoardo Lindaver-Pietro Rinaldini 0-6, 6-4, 10-4, Giacomo Fabbri-Nicola Scanavin 3-6, 6-4, 10-4, Diego Terzo-Filippo Alberghini 6-4, 6-4, Andrea Borsa-Eric Dumitru Spiridon 6-1, 6-1, Raffaele Strocchi-Enea Sabatini 7-5, 1-6, 10-8, Francesco Muratori-Matteo Simeoni 7-5, 6-4, Tommaso Padovan-Ernesto Stentella Liberati 7-5, 6-2, Sasa Notarstefano-Enea Carlotti 6-3, 3-6, 10-0, Gabriele Sgroi-Davide Urago 6-0, 6-2, Alberto Maria Mami-Andrea Tinarelli 6-2, 6-1, Daniele Patti-William Di Marco 7-5, 7-6, Federico Strocchi-Alex Vincenzi 6-3, 6-2.

Nel femminile turno di qualificazione: Maria Bianca Bovara (n.2)-Margherita Busi 7-5, 6-0, Aurora Lombardi (n.3)-Elena Fabrizia Campi 7-5, 6-2, Aurora Baldassarri-Valentina Buoncuore (n.1) 7-5, 6-4, Alice Rossi (n.4)-Anastasiya Lopatina 6-1, 7-5.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore del torneo Antonino Lo Paro.