Sui campi del Tennis Club Viserba è partito il “Joma Junior Tour” dedicato agli Under

Primi match in un grande torneo giovanile, di livello nazionale, sui campi del Tennis Club Viserba, la tappa del “Joma Junior Tour” Under 12-14-16, maschile e femminile. Straordinario il dato delle adesioni, ben 214 iscritti nei sei tabelloni in programma, una conferma delle capacità organizzative del Club riminese che si prepara a un agosto da vivere intensamente, visto che dopo il torneo giovanile andrà in scena l’Open nazionale maschile.

Nell’Under 12 femminile 2° turno: Ginevra Baldazzo-Camilla Brolli 7-6, 6-2, Giulia Scheda-Eleonora Morosini 6-0, 6-2, Giulia Conti-Giorgia Muratori 6-2, 6-1, Emma Moroni-Maria Chiara D’Accampo 6-2, 6-2,

Nell’Under 12 maschile 2° turno: Davide Pasquale Achilli-Flavio Areolite 4-6, 6-2, 10-5, Davide Puddu-Leonardo Cenciarini 6-0, 6-1, Alessandro Guzinschi-Giacomo Forti 6-3, 6-2, Giorgio Feruzzi-Alex Fregnani 2-6, 6-2, 10-7, Lorenzo Manco-Luke Lowell Fiorini 6-1, 6-3, Giulio Colangeli-Andrea Caminati 7-5, 6-3, Nicolò Bollini-Tommaso Volponi 7-5, 3-6, 11-9, Alessandro Bisi-Alessandro Minguzzi 6-2, 6-0.

Nell’Under 14 maschile (ben 57 al via) 3° turno: Leonardo Tana-Nicola Barducci 6-2, 6-1, Francesco Paolini-Marco Filippi 6-1, 6-2, Marco Vittori-Diego Pari 6-4, 7-5, Marco Rocca-Filippo Marcaccini 6-2, 6-3, Mirko Tallevi-Diego Pensalfini 7-5, 5-7, 10-8, Francesco Benedetti-Alberto Padovani 6-4, 4-6, 10-5, Achille Mari-Nicolò Brugioni 7-6, 0-6, 10-6, Paolo Duranti-Michelangelo Mami 6-1, 6-0, Nicolò Della Chiara-Giacomo Costanzo 6-0, 6-1.

4° turno: Luca Blatti-Gabriele Quaresima 6-0, 6-3, Mattia Turci-Luca Sarti 6-1, 6-1.

Nel tabellone finale guidano il seeding Marco Giovagnoli e Christian Ottaviani.

Nell’Under 14 femminile 2° turno: Letizia Bazzocchi-Demetria Forghieri 6-1, 6-1, Deva Forcellini-Shaylee Cieri 6-3, 6-0.

Passiamo all’Under 16. Nel femminile primi match con il primo tabellone di selezione dove le giocatrici da battere sono nell’ordine Alice Rossi, Alessia Lenzi e Nicole Ballotta. Nel tabellone finale n.1 Ambra Tommasi, n.2 Francesca Sparnacci.

2° turno: Beatrice Iemmi-Mia Ciacci 6-2, 6-1, Giulia Gualdi-Aurora Barbagli 6-0, 6-0, Aurora Lombardi-Agnese Paperini 6-2, 6-7, 10-7.

Nel maschile, nel tabellone finale n.1 Edoardo Pagnoni, n.2 Beniamino Savini, n.3 Luigi Santori, n.4 Enea Vinetti.

Primo tabellone, 3° turno: Martin Gamero Mariano-Davide Marangi 6-2, 6-2, Mattia Maini-Riccardo Ronconi 1-6, 6-1, 10-8, Federico Melli-Alessandro Ceccarini 6-1, 6-0, Alessandro Giannini-Sohan Telesca 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.