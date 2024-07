Campionati italiani di Società Master: Atletica Santamonica sul gradino più alto del podio

L’Atletica Santamonica ha partecipato con le squadre master, maschile e femminile, ai Campionati Italiani di Società. In un evento in cui ogni atleta contribuisce con la sua prestazione al risultato finale della squadra, anche il punteggio più basso conta nella somma dei punti. Un campionato che rispecchia a pieno lo spirito dell’Atletica Santamonica e che ha visto la squadra femminile vincere, un risultato inseguito e più volte sfiorato in 15 anni.

“Difficile dirsi quale gioia si provi a essere sul gradino più alto del podio. Dopo 15 anni è un onore raggiungere questo risultato. Mi chiamano "trottolina" perché dall'apertura dei cancelli del campionato alla chiusura, sono sempre in pista dedita a far sì che le atlete e gli atleti siano tranquilli e sereni nell'affrontare la loro gara. Abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà e cambiamenti sia per quanto riguarda le condizioni climatiche, le calde temperature, sia per alcune defezioni dovute a problemi fisici. Tuttavia siamo riusciti a rimanere positivi ottenendo così il miglior risultato di sempre. Ringrazio tutti e soprattutto chi ha sempre creduto nel mio lavoro e nelle mie capacità, come il Presidente Franco Zamagni che sa bene che l’atletica per me è una grande passione!” afferma il direttore tecnico Licia Pari.

“È stato spezzato un dominio, quello delle squadre di Roma che durava da tantissimi anni. A riuscirci è stata una piccola e tenace squadra romagnola: grandissima Atletica Santamonica!”, dichiara il Presidente Zamagni sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto. “L’Atletica Santamonica sta crescendo grazie al lavoro di tutti gli allenatori, alla collaborazione con alcuni professionisti - come il nutrizionista Giacomo Fattori - e alla fiducia e al sostegno del comune di Misano Adriatico, Riviera Banca e Giovanni Prodi di Prodi Sport che ci aiutano a evolvere”.