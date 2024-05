Campionati Regionali di società, l'Atletica Santa Monica partecipa con la squadra al completo

L'atletica Santamonica saluta il weekend con il sorriso. Il 4 e il 5 Maggio a Modena si sono disputati i Campionati Regionali di Società Assoluti. Record di iscritti per questo evento che ogni anno vede sfidarsi tutte le squadre di atletica leggera dell'Emilia Romagna. A 16 anni dalla fondazione, l'Atletica Santamonica Misano partecipa per la prima volta con la squadra femminile e maschile al completo, unica nella provincia di Rimini. Una competizione che rende partecipe tutta la società coinvolgendo i ragazzi che già dai 16 anni si misurano con atleti e modalità delle categorie superiori.

"È stato un weekend meraviglioso, veder crescere i propri ragazzi e competere con grinta e determinazione in questo evento così importante nel nostro calendario. Tanti di loro sono atleti fin da quando erano bambini e oggi rappresentano la nuova linfa della società". Dichiara il direttore tecnico Licia Pari che insieme ad Alessandro Fabbri, Luca Vitagliano, Monia Talacci, Roberto Balducci e Giuseppe Brezza sono riusciti a creare le condizioni ideali per arrivare preparati a questo appuntamento.

Ogni singolo atleta diventa importante perché al suo risultato è associato un punteggio, quindi anche il punteggio più basso è fondamentale ai fini della classifica finale. Libofsha Denis, istruttore dei giovanissimi, ha ottenuto la miglior prestazione nella gara dei 200m con il tempo di 21.96 portando alla squadra maschile ben 931 punti.

"La stagione outdoor è appena iniziata e quattro dei nostri atleti hanno già ottenuto il minimo per partecipare ai Campionati Italiani FIDAL". Dichiara il Presidente Franco Zamagni. "Alessandro Ripa (100m e 200m), Wilma Mangano e Andrea Caldari (lancio del martello) a Luglio saranno in gara a Molfetta per partecipare ai Campionati Italiani Allievi (annate 2007-2008); Alicia Moroncelli a fine Luglio disputerà a Rieti i Campionati Italiani Junior (annata 2005-2006)".

L'Atletica Santamonica ringrazia per il supporto il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, l'assessore allo sport Filippo Valentini e Riviera Banca che credono nei principi fondamentali della società: lo sport genera salute e crea famiglia. Un ringraziamento speciale per la collaborazione a Prodi Sport, a Giacomo Fattori (nutrizionista) e Mirko Pari (fisioterapista).