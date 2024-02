Al via il Campionato Italiano di nuoto artistico, le coreografie pronte ad appassionare il pubblico

Debuttano i Campionati Italiani di Nuoto Artistico allo Stadio del Nuoto di Riccione, tra i più spettacolari delle discipline sportive in vasca, in programma fino a domenica 25 con quasi 350 atleti. Come sempre le gare saranno appassionanti grazie alle straordinarie coreografie che affascinano partecipanti e pubblico. La grande novità del nuoto artistico è l’aumento dei doppi misti (uomo-donna): ben 7 formazioni in più quest’anno a Riccione rispetto alla passata edizione, in linea con il trend nazionale.

Inoltre è il primo campionato nazionale dell’anno che vede proprio a Riccione l’applicazione del nuovo regolamento anche alle gare di categoria nei settori giovanili. Assenti purtroppo nelle specialità solo e duo le atlete riccionesi, per un infortunio alla spalla di Anna Turroni; le altre compagne di squadra parteciperanno con l'esercizio di squadra e nella gara degli obbligatori.

Grande attesa intanto per il Campionato Italiano Assoluto che si terrà sempre a Riccione dal 21 al 24 marzo prossimi, nel quale potremo seguire le gare anche sui canali Rai.