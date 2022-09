Quarto titolo italiano per il pilota riminese Kevin Vandi

Il Team L30 Racing a Pomposa è riuscito a realizzare tutti gli obiettivi 2022 agli Internazionali d’Italia col pilota riminese Kevin Vandi è tornato al successo nella classe S4, dopo una stagione da protagonista. Nell'ultimo appuntamento del campionato disputato sul tracciato ferrarese il neo campione nella prima giornata di gare è partito in seconda posizione alle spalle di un avversario Wild Card, Vandi ha poi controllato la seconda posizione, incamerando punti preziosi per il campionato. Alex Ruiz è stato autore di una buona partenza alle spalle di Vandi, ma una scivolata al sesto giro, lo ha costretto ad un recupero che lo ha portato fino al nono posto.

Per Emanuele Esposito invece un convincente undicesimo posto dopo un avvio a centro gruppo, mentre Giovanni Galloni ha chiuso in ventesima posizione. In gara 2 Kevin Vandi è scattato sempre in seconda posizione, con un buon margine sugli avversari di campionato, mantenendola poi fino al traguardo. Ruiz è riuscito a capitalizzare la sua velocità e senza commettere errori ha concluso terzo.

A Kevin Vandi mancavano pochi punti alla conquista del titolo e grazie al quarto posto della prima frazione è riuscito a vincere per la quarta volta in carriera il titolo italiano nella classe S4. Nella seconda giornata di gare, quindi, il riminese è partito al comando, per poi amministrare fino alla bandiera a scacchi, chiudendo quarto. Alex Ruiz ha faticato a trovare il ritmo non avendo riferimenti sul tracciato di domenica e si è dovuto accontentare del settimo posto. Per Emanuele Esposito ancora un prova molto positiva, battagliando con i migliori e conquistando l’ottava posizione. Anche Galloni ha dimostrato un grande velocità, rimontando fino alla Top Ten, con il decimo posto. In gara 2 Vandi ha controllato, chiudendo al sesto posto senza prendere rischi, essendo già campione.