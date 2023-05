La carica di oltre 3 mila atleti Under 14 per la grande festa della scherma italiana

Ventiquattro titoli italiani in palio in altrettante competizioni, oltre 3mila schermidori Under 14 in pedana in sette giorni all’insegna dell’agonismo, della condivisione, delle grandi emozioni che questa gara sa regalare più d’ogni altra. Il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving” è pronto ad andare in scena con la sua 59esima edizione: dal 10 al 16 maggio Riccione tornerà essere la Capitale della scherma tricolore.

Una settimana intensa, magica, nella location del Playhall ormai da oltre un decennio “casa” di questa autentica festa di sport. Anche un giovanissimo atleta riccionese, Gilberto Monaco (2011), parteciperà alle gare di spada maschile nella categoria giovanissimi.

“Sarà un grande momento di sport e di turismo - sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola - che garantirà molte migliaia di presenze negli hotel della città e andrà avanti per undici giorni e vedrà la partecipazione di 3.600 schermidori, oltre a 2.600 persone tra dirigenti, allenatori e accompagnatori a cui si aggiungeranno un centinaio di organizzatori. Sarà l’evento principale, certo, ma di una lunga serie”.

Le fasi finali di tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube Federscherma TV 1, e totale sarà la copertura dell’evento attraverso i social della Fis, con il rilancio delle notizie del sito federale, le storie, le immagini, le interviste e soprattutto il foto-racconto dei momenti più importanti del GPG 2023.

Si parte con fioretto e sciabola

Si partirà con le armi convenzionali: nelle prime tre giornate, infatti, apriranno il sipario il fioretto e la sciabola, mentre dal quarto giorno inizierà anche il programma della spada che sarà poi protagonista delle ultime prove in calendario. Prima di ogni finale verranno premiati anche i giovanissimi vincitori, per ogni singola categoria e specialità, del Trofeo Kinder Joy of Moving, il circuito nazionale Under 14 che quest’anno ha fatto tappa a Ravenna e Vercelli per la spada (con prova a squadre a Bolzano), Verona e Ancona per il fioretto (team event a Rovigo), Zevio e Mazara per la sciabola (mentre le squadre sono state impegnate a San Severo). Un lungo giro d’Italia delle stoccate per il GPG che si conclude ora a Riccione, nella kermesse intitolata alla memoria di un uomo simbolo della scherma quale fu Renzo Nostini, un Evento con l’iniziale maiuscola che ne porterà con sé molti altri, dal Premio Silvia Pierucci, per un giovane arbitro emergente nel ricordo d’un sorriso indimenticabile per il mondo delle pedane, al Solidarity Programme promosso dalla Confederazione Europea, che vedrà la Federazione Italiana Scherma ospitare delegazioni da tutto il Vecchio Continente che arriveranno per conoscere da vicino, e capire quanto sia speciale, il “nostro” Gran Premio Giovanissimi. Il tutto all’insegna dei valori della Joy of Moving, lucente anello di congiunzione della partnership tra Ferrero e la Fis.

Il presidente Fis: “Grazie per l’ospitalità”

Così Paolo Azzi, Presidente della Federazione Italiana Scherma: “Torniamo a Riccione con l’entusiasmo che questo evento, il più bello del nostro calendario agonistico, sa regalare più d’ogni altro. Un momento d’incontro, agonismo e condivisione, che rappresenta ed esalta il nostro sport. Un grazie doveroso va all’amministrazione e a tutta la comunità riccionese per l’ospitalità con cui condividiamo questo scambio virtuoso tra scherma e turismo, pronti a vivere una settimana che come sempre regalerà spettacolo ed emozioni”. L’evento è organizzato da Fis Federscherma in partnership con il Comune di Riccione e Riccione Sport.