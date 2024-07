I catamarani si sfidano a Rimini, entra nel vivo "alla velocità di un tornado" il campionato mondiale

Entra nel vivo alla velocità di un catamarano il campionato mondiale della classe Tornado che, iniziato il 15 luglio, si concluderà il prossimo 19 luglio, per la regia del Club Nautico Rimini (Cnr), che lo organizza in collaborazione con Federazione Italiana Vela (Fiv), International Tornado Class Association, Yacht Club Cortina D'Ampezzo, Punto Vela Bellariva e con i patrocini di Regione Emilia Romagna- Sport Valley, Coni Emilia Romagna e Comune di Rimini.

Domenica sera, sono stati i vertici del sodalizio bianco-rosso, insieme ai sostenitori dell'evento e alle autorità locali, a dichiarare ufficialmente aperto il 2024 Tornado World Championship. Lo hanno fatto durante la cerimonia di apertura, che si è svolta nel piazzale del Club gremito di atleti e appassionati, per poi proseguire i festeggiamenti poco più in là, nello spazio adiacente la banchina, denominato "le Bricole", dove si è svolto il brindisi augurale.

A fare gli onori di casa Andrea Musone e Mario Monetti, rispettivamente vicepresidente e consigliere delegato ai grandi eventi del Cnr, che hanno sottolineato l'importanza delle regate internazionali per dare slancio alla promozione dei valori dello sport e della cultura marinara, due attività che il Cnr dedica prioritariamente ai giovanissimi.

Jurgen Jentsch, presidente mondiale Tornado, ha ringraziato gli organizzatori, sottolineando il piacere della Classe di tornare a Rimini, dopo l'Europeo del 2019: "Una città speciale per ospitare un campionato mondiale di vela, sia per il campo di gara che per la proverbiale ospitalità dei romagnoli", ha detto il numero uno della International Tornado Class Association. Un concetto ribadito da Andrea Dondi, Presidente Coni Emilia Romagna, e da Michele Lari, Assessore allo Sport del Comune di Rimini.

Dopo la regata di prova di domenica (non valida ai fini della classifica), il kick-off effettivo del campionato c'è stato stamani, quando la Giuria ha chiamato in acqua i concorrenti per disputare le prime due manches, caratterizzate da condizioni ideali: brezza termica da Nord Est/Est fino a 10 nodi, sole e mare appena formato.

Subito protagonisti gli equipaggi più titolati, a cominciare dai campioni mondiali uscenti, i francesi Yoann Trecul e Thomas Ferrard, autori di un 4° e un 1° di giornata. Fra gli italiani, da segnalare il debutto sul Tornado del riminese Giacomo Musone (SV Marina Militare), già azzurro dell'ILCA7, in tandem con un altro laserista romagnolo, Luca Valentino (CV Ravennate), buoni 14esimi nella seconda prova.

La classifica generale provvisoria vede al comando i francesi iridati nel 2023 seguiti, nell’ordine, dagli svizzeri Marcel e Ben Steiner e dagli austriaci Angelika Kohlendorfer-Claus Calvin, primi fra gli equipaggi misti.

Così gli italiani in gara: 7. Mirko Mazzini-Andrea Ciavatta, 11. Andrea Trerè-Edoardo Trerè, 20. Giacomo Musone-Luca Valentino, 21. Luciano Censoni-Andrea Pari, 22. Stefano Sirri-Thomas Venturi, 25. Daniel Balducci-Roberto Cassanelli, 29. Samuele selva-Vladimiro Selva

Il 2024 Tornado World Championship è sostenuto da Piemme Piattaforme Galleggianti, Caffè Poli, Oleificio Corazza, Protectape, Oreficeria Ciacci, Ecodemolizioni.