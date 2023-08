Cattolica, il campione olimpico Paltrinieri inaugura la prima tappa di Dominate The Water

Dominate The Water è pronta ad aprire le porte a una nuova stagione sportiva, un evento, creato dal Campione Olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, che abbraccia la passione per il nuoto di fondo e la responsabilità di preservare l'ambiente e l'ecosistema marino. Dtw è decisa a creare un impatto duraturo sia nel mondo dello sport che nell'ambito della sostenibilità.

Il 2 settembre, Dtw darà il via alla stagione a Cattolica, una tappa emozionante che celebra l'equilibrio tra sport, natura e innovazione sostenibile. La spiaggia libera di Piazza Tramonto sarà lo scenario di una sfida unica, che unirà la forza dell'atleta alla bellezza del mare. Per cui si ringrazia il sostegno della Regione Emilia-Romagna ed del Comune di Cattolica che hanno permesso di veicolare i valori e i concetti della "Sport Valley" arricchendoli di un nuovo ed entusiasmante evento internazionale. In occasione di questa tappa, Dtw ha deciso di devolvere integralmente le iscrizioni in favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna. Questa iniziativa dimostra l'impegno di Dtw non solo nel promuovere lo sport e l'ambiente, ma anche nel contribuire al benessere delle comunità locali in momenti di difficoltà ricambiando la fiducia e il supporto fornito dalle istituzioni locali.

“Per noi è un vero piacere che la Regione Emilia Romagna abbia scelto Cattolica per organizzare questo evento di richiamo internazionale. - afferma la sindaca Franca Foronchi -. Avere in città un campione come Gregorio Paltrinieri, simbolo del nuoto italiano nel mondo, sarà un vero spot per il nostro mare. Ci tengo a ringraziare il presidente Stefano Bonaccini e il dottor Giammaria Manghi per aver fortemente voluto svolgere questa prima tappa del tour a Cattolica, segno di una reale vicinanza alla nostra città”.

“Dtw è ben più di una semplice competizione sportiva - sottolineano gli organizzatori -. È un movimento che unisce la passione per il nuoto di fondo all'importanza cruciale di proteggere i mari e il loro ecosistema. Questa stagione inaugura un percorso di consapevolezza, unendo l'energia degli atleti con la fragilità del nostro ecosistema marino”.

Ad ulteriore volontà di promuovere ed aumentare la riconoscibilità del proprio format, gli eventi Dtw avranno la copertura editoriale di Sky Sport, un passo che amplifica la portata dell'iniziativa. Grazie a questa collaborazione, ogni tappa di Dtw avrà una squadra dedicata che produrrà servizi e trasmetterà collegamenti Live su Sky Sport 24.

Dtw dimostra che il nuoto di fondo può essere un veicolo per trasmettere valori di sostenibilità e sensibilizzazione ambientale. Questa stagione non è solo una serie di competizioni, ma un'iniziativa che unisce l'entusiasmo sportivo alla consapevolezza dell'ambiente marino.