Sono di Cattolica i campioni italiani di Beach Bocce 2023, ricevuti e premiati in Comune

Sono stati ricevuti dalla sindaca Franca Foronchi e dall’assessore allo sport Federico Vaccarini i medagliati cattolichini del Campionato Italiano Beach Bocce 2023 svolto a Latina la scorsa settimana. Cattolica, infatti, ha visto salire sul gradino più alto del podio individuale Francesco Rotondi che si è imposto sul concittadino Luca Ricchi in una finale al cardiopalma. Medaglia d’argento anche nella categoria delle coppie per Bruno Franchi e Gabriele Masi che, dopo un torneo emozionante, sono stati fermati in finale dai rappresentanti Veneto. Ai quattro finalisti è stata consegnata la pergamena al merito sportivo della città di Cattolica e i complimenti dell’Amministrazione per questi traguardi raggiunti.

“Abbiamo voluto incontrare Francesco, Luca (presente in videochiamata), Bruno e Gabriele per complimentarci per questo traguardo raggiunto - commentano la sindaca Foronchi e l’assessore Vaccarini -. Cattolica ospita da molti anni le selezioni per la finale nazionale e tanti atleti sono cresciuti sulle nostre spiagge e questo riconoscimento certifica l’ottimo lavoro portato avanti dal promotore di questo sport in città Massimo Serafini. Siamo convinti che questo sport anche nei prossimi anni continuerà a regalarci tante soddisfazioni in campo nazionale e che i nostri quattro medagliati torneranno a trionfare”.