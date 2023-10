Cattolica, città a misura di sport: grande successo per l’edizione 2023 degli Aon Sport Games

Cattolica, città a misura di sport, anzi, degli sport. Un’altra conferma arriva dall’edizione 2023 degli Aon Sport Games di qualche settimana fa, evento multi-sport organizzato da Ife Sportland, società specializzata nell'organizzazione di eventi sportivi, in collaborazione con Sportland Travel Srl, tour operator con sede a Cattolica.

Una tre giorni di grande successo che ha visto protagonisti oltre 250 dipendenti della multinazionale nel settore della consulenza dei rischi e delle risorse umane e nell'intermediazione assicurativa, arrivati da tutta Italia per darsi battaglia in quattro discipline diverse: calcio a 7, beach volley, padel e foot darts. E per ognuna di queste il Comune di Cattolica ha messo a disposizione i propri spazi per lo svolgimento dei tornei. Come lo stadio G. Calbi, teatro delle sfide di calcio, di padel e foot darts, mentre per il torneo di beach volley sono stati allestiti campi ad hoc lungo la spiaggia in zona Darsena Marinai d'Italia. Una cornice da sogno che dimostra ancora una volta la sensibilità e versatilità della città di Cattolica per il turismo sportivo e dei viaggi “incentive”.