E' cattolichino il campione italiano di paraciclismo, l'atleta ricevuto ufficialmente in Comune

Presso la sala giunta la sindaca Franca Foronchi, l’assessore allo Sport Federico Vaccarini e il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Montanari hanno ricevuto il cattolichino campione italiano di paraciclismo Andrea Casadei. Un momento per congratularsi per i grandi successi ottenuti nel mese di giugno in cui il paraciclista nei Campionati svolti a Codogno ha vinto la prova a cronometro e si è classificato secondo nella gara in linea della categoria MC2 e per consegnarli una pergamena al merito sportivo della Città di Cattolica. Casadei, arrivato a Palazzo Mancini con la maglia tricolore che indosserà per i prossimi dodici mesi e le due medaglie conquistate, si conferma come grande ambasciatore in Italia e nel Mondo di Cattolica, dove ha iniziato la sua carriera nel 2013 con il Velo Club dopo l’incidente che lo ha colpito nel 2009.

“La forza e la determinazione che dimostra Andrea – sottolineano la sindaca Foronchi e l’assessore Vaccarini – devono essere prese da esempio da tutte le persone che vivono dei momenti di sconforto. Bisogna sempre avere il coraggio di rialzarsi nella vita come nello sport. I cambiamenti molto spesso spaventano ma se si affrontano con il giusto spirito, come lui ha dimostrato in più occasioni, sono lo stimolo giusto per vivere la propria vita a pieno”.

“Come per ogni gara – commenta Andrea Casadei - le aspettative erano alte e grazie al Team Equa sono riuscito a confermarmi competitivo e a vincere una gara molto complicata come la cronometro e ad arrivare ad un passo dalla vittoria in quella in linea. Da quest’anno ho trovato anche il modo di trasmettere la mia passione a tanti turisti che frequentano la nostra Riviera diventando guida per un hotel della zona, faccio conoscere loro il nostro territorio e la nostra storia tra mare, colline e borghi, ovviamente sempre in sella ad una bici. Vedere l’emozione nei loro occhi quando, dopo una lunga salita, ci troviamo di fronte ai magnifici panorami che la nostra regione ci offre è qualcosa di impagabile”.