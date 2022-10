Cento atleti di inline freestyle a Riccione per disputare la tappa del campionato italiano del circuito Uisp

Si apre a Riccione un weekend altamente rotellistico, con l'arrivo in città di più di cento atleti di inline freestyle per disputare la tappa del campionato italiano del circuito Uisp. Quale migliore occasione per trascorrere il lungo weekend alle porte nella nostra cittadina

sfruttando le temperature miti, non solo per gareggiare ma anche per godersi la spiaggia d'autunno. Organizzatore del campionato il Pattinaggio Riccione, sezione freestyle, un nome ormai noto nella scena rotellistica italiana per il numero di gare ed eventi apprezzati a livello nazionale e internazionale. Glli atleti del campionato italiano uisp avranno dai 4 ai 20 anni circa: questo circuito è rinomato per la grande attenzione al mondo dell'avviamento e del preagonismo, con gare alla portata dei più piccolini, che si cimentano in percorsi a ostacoli e slalom tra i coni. Presente anche il settore giovanile di livello agonistico, che vede in questa tappa la chiusura definitiva della stagione sportiva 2022 per riprendere poi la preparazione ufficiale per le gare 2023. Nel frattempo, proprio nello stesso week end, si aprono in Argentina i campionati mondiali di inline freestyle, che vedono l'allenatrice del Roller Riccione Marianna Mazzini impegnata per la prima volta come tecnico ed allenatore.