Il Centro Karate Riccione ottiene ottimi risultati al 15° Open Internazionale di San Marino

Grandi risultati per il Centro Karate Riccione, al recente 15esimo Open Internazionale di San Marino. La società riccionese ha portato in gara ben 12 atleti con prestigiosi i risultati sia nella gara di Kumite (combattimento) sia nella gara di Kata (forma).

Nel Kumite un prestigioso oro di Emma Cescut e argento di Ginevra Vandi in due categorie di peso diverse, ottimi i comportamenti in gara anche di Arielle Monacella e di Adele Giulianelli che fanno ben sperare per i prossimi campionati regionali validi per la qualificazione agli italiani. Nel Kata Femminile Junior un podio quasi tutto Ckr con oro Aurora Serinelli e bronzo per Chiara Bacchini Junior e Maria Marconi e un buon piazzamento per Nina Ortalli, nella categoria Femminile Senior un ottimo bronzo di Chiara Bacchini Senior, bronzo anche per Isabel Cardaropoli nella categoria under 14 femminile. Anche nel kata maschile tre ottime prove di Gabriele Abbruscato negli Junior di Jamie Castellani nei cadetti e di Davide Abbruscato negli esordienti.

“Anche in questa occasione i nostri ragazzi hanno ben figurato confermando che la nostra scuola di karate è tra le migliori - ha commentato il presidente Moreno Villa -. Ottimo il lavoro svolto in palestra dagli atleti, un grazie al nostro staff tecnico e un grazie alle famiglie che si stanno impegnando con noi per supportare i ragazzi e le ragazze in questo percorso” ha affermato Manuela Gasperoni.