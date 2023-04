Il centro storico si trasforma in un'arena sportiva, torna il format vincente dello street rugby

Chi ricorda con nostalgia lo spettacolare debutto del Rugby in Piazza a Rimini ora può consolarsi: lo Street Rugby sta tornando, questa volta a Santarcangelo, sabato 22 aprile. RiminiRugby porterà nel centro storico un pomeriggio di sport sano e avvincente, di adrenalina ed entusiasmo, in collaborazione con Fluxo: saranno proprio i padroni di casa ad aprire letteralmente le danze alle 16 con uno spettacolare show di Capoeira. I match di Street Rugby avranno inizio alle 16,40, con un triangolare che vede contrapporsi le squadre di Rimini, Forlì e Cesena, per le categorie Under 15 e Under 17, per poi concludersi con una partita dimostrativa mista senior/femminile, ovvero con le “star” delle società.

Lo Street Rugby made in Rimini, ideato da Rimini Rugby e presentato al pubblico la prima volta nel 2021 con il Palio della Pigna, si è arricchito della collaborazione recente con Fluxo Outdoor Movement, diventando un vero e proprio format pronto a entusiasmare le piazze. Il segreto del successo è nella velocità, nella semplicità, nelle poche regole e nella grande generosità degli atleti, in campo e fuori.

È proprio questo lo scopo che Rimini Rugby porta avanti nella sua opera di divulgazione della cultura del rugby: diffondere uno sport sano, tosto, leale, dove coraggio, sostegno, rispetto e impegno vanno di pari passo con doti umane di solidarietà e inclusione. Paragonabili a dei moderni “gladiatori” i rugbisti di strada sono pronti a conquistare il pubblico di Santarcangelo, e prossimamente Riccione, poi le città dell’Emilia-Romagna e, in prospettiva, tutta Italia.

A questo proposito, Rimini Rugby rinnova il suo appello alla ricerca di volontari, disponibili a ricoprire diversi ruoli in una città che ha voglia di crescere, o anche solo desiderosi di dare una mano. Chiunque ha esperienza e desidera usare parte del suo tempo per dare un contributo prezioso alla comunità, sarà il benvenuto. Sabato 22 aprile è già una buona occasione per incontrarsi. Appuntamento a Santarcangelo, ore 16, piazza Ganganelli.