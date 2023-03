Un fiume di ciclisti per la Gran Fondo di Riccione, la rifinitura sarà sul circuito della MotoGp

Sale l’attesa per la 21esima edizione della “Gran Fondo Riccione”, la manifestazione ciclistica promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Valeriano Pesaresi e con lo staff di EuroBike. La rassegna - in programma domenica 26 marzo - è inserita nel Campionato Italiano granfondo e medio fondo Acsi e avrà come quartier generale il Palazzo del Turismo davanti all’elegante Piazzale Ceccarini, regno patinato dello shopping rivierasco.

Tante le novità di questa edizione. Una delle più suggestive e originali è quella in partnership con l’autodromo di Misano, dove il prossimo mese di settembre si disputerà il Gran Premio di Motogp. Ebbene, tutti i partecipanti alla Gran Fondo di Riccione avranno l’opportunità di accedere con la propria bicicletta sulla pista del circuito internazionale intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Il biglietto d’ingresso sarà utilizzabile alla vigilia della gran fondo - sabato 25 marzo - dalle ore 12 alle 13.

Un’ora di emozioni per provare, sui pedali, l’adrenalina di un vero circuito del Motomondiale, ma anche per mettere a punto la propria bicicletta a poche ore dal via della grande kermesse. Il comitato organizzatore, quindi, invita tutti coloro che volessero partecipare a questa iniziativa guidata dallo staff di Euro Bike di munirsi del modulo scaricabile dal sito ufficiale della gran fondo Riccione, compilarlo e convalidarlo presso l'apposito info-point istituito presso lo Show Room Tecno Bike Misano, adiacente all’ingresso dell’autodromo nella famosissima MWC Square.

La Gran Fondo Riccione si snoderà lungo un suggestivo tracciato di circa 95 chilometri che terminerà nei pressi del parco acquatico di “Oltremare” (a due passi da Aquafan), un parco tematico ricco di attrazioni e adatto a tutta la famiglia. La corsa è riservata ai cicloamatori di ambo i sessi tesserati ACSI – FCI – UISP ed Enti firmatari della convenzione di reciprocità con la F.C.I., in possesso di regolare tessera per l’anno 2023.

Il pasta party, a base di prelibati prodotti del territorio, verrà offerto dal Centro Commerciale Perlaverde, emporio dello shopping situato a pochi chilometri dall’arrivo. Lo stesso Centro Commerciale sarà anche il quartier generale del 1° Gran Premio “Città di Riccione”, gara riservata alla categoria Allievi che si disputerà domenica 26 marzo alle ore 14.30.