Una Gran fondo Squali Trek da record. "Un evento di grande sport e promozione turistica"

Venerdì (8 aprile) si è svolta, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, la presentazione della 7° edizione della Granfondo Squali Trek Cattolica e Gabicce Mare. L’evento, organizzato dal Veloclub Cattolica capitanato da Massimo Cecchini e dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare guidato da Roberto de Biagi, con la coordinazione di Filippo Magnani, previsto per il weekend del 13-14-15 maggio prossimo, conferma la sua formula vincente grazie al ricco programma di iniziative per tutti, al di là della gara di domenica 15 maggio.

I numeri della scorsa edizione, quella del 2021 – anno horribilis che ha imposto lo stop a molte gare, ma non alla Squali - hanno superato quelli dell’edizione precedente, confermando un trend in continua crescita e premiando la perfetta sinergia fra il comitato organizzatore e le amministrazioni locali. Punti fermi, che sin dall’esordio hanno contraddistinto la filosofia dell’evento, rimangono: la valorizzazione dei territori ospiti, la massima attenzione alla sicurezza dei partecipanti e la spinta all’eco-sostenibilità, di cui la bicicletta è da sempre il simbolo.

La conferenza stampa, ospitata dalla prima cittadina Franca Foronchi nella città dove sono collocate logistica e partenza della gara e presentata dallo speaker ufficiale Squali Trek Ivan Cecchini, ha approfondito il valore degli eventi sportivi come spinta propulsiva per il turismo, e le dichiarazioni dei rappresentanti del Comune di Cattolica e del Comune di Gabicce Mare hanno testimoniato la totale fiducia nella qualità e nella forza della manifestazione, confermando il pieno sostegno a Filippo Magnani e al suo team di lavoro.

Per il Comune di Cattolica: “La Granfondo degli Squali rappresenta un'occasione unica per destagionalizzare la nostra offerta turistica – le parole della sindaca di Cattolica, Franca Foronchi -. Ogni anno attendiamo l'arrivo di migliaia di ciclisti, di cui numerosissimi stranieri. Non si tratta di una semplice ed esclusiva manifestazione sportiva ma, soprattutto, di una tre giorni dal grandissimo richiamo. Un appuntamento che riesce a valorizzare al meglio questa terra, da vivere insieme alle proprie famiglie ed amici, mettendo al centro dell'attenzione la passione per la bicicletta. Con entusiasmo l'Amministrazione cattolichina continuerà a supportare gli organizzatori e non può che complimentarsi con loro. In pochi anni sono stati capaci di farla rientrare tra le prime cinque granfondo italiane".

"La Granfondo degli Squali deve essere assunta a modello da noi amministratori: un grande evento sportivo da prendere ad esempio e che ci auguriamo possa essere applicato anche per ulteriori iniziative – dichiara il vicesindaco e assessore al turismo e grandi eventi di Cattolica, Alessandro Belluzzi -. La sinergia territoriale tra i due Comuni, il supporto degli Enti Regionali, gli operatori economici e le associazioni sportive, rappresenta il suo vero punto di forza. Ospitarne anche quest'anno la partenza è per noi grande motivo di orgoglio. Non faremo mancare tutto il nostro apporto per far sì che la Regina dell'Adriatico offra uno scenario degno a questa manifestazione. Questa settima edizione ha tutte le carte in regola per offrire una meravigliosa apertura della stagione estiva".

Presente alla conferenza stampa Fausto Caldari, il presidente di RivieraBanca, fra gli sponsor più prestigiosi e fedeli dell’evento, che ha così dichiarato: “Ho sempre affermato che RivieraBanca debba pensare, oltre ai numeri fine a sé stessi, anche al territorio, con una funzione economica e sociale. Ricerchiamo una forte sinergia con tutti i soggetti attivi e operiamo ogni giorno, mettendo a disposizione risorse che consentono di mantenere il nostro ruolo, sia economico che sociale, a beneficio di enti, associazioni, imprese, famiglie, giovani, soci e clienti. Grazie al vostro impegno, di un gruppo di persone, legate al mondo turistico e appassionati delle due ruote, questa manifestazione sportiva, nata timidamente qualche anno fa, è ormai diventata una realtà importante nel panorama ciclistico nazionale e il nostro istituto vuole appoggiare questa iniziativa, che rappresenta anche un’opportunità in chiave economica e turistica, per la promozione e lo sviluppo di questa terra, ovvero la terra della bicicletta”.

Si conclude con la dichiarazione di Filippo Magnani: “Manca un mese e cresce l’attesa e il fermento intorno ad un evento che in sole sei edizioni, ha avuto un incremento come nessuna altra manifestazione sportiva. Siamo nelle prime cinque gran fondo italiane, ci conoscono non solo in tutta Italia, ma nel mondo. Avremo ciclisti persino dalla California e dal South Caroline che pedaleranno sulle strade delle nostre due magnifiche regioni. Tanti nuovi partner, tanti ospiti prestigiosi, conferme e sinergie importanti con il territorio e tanta collaborazione da parte di tutti gli operatori turistici. La grande tribuna alla partenza alle ore 7,30 a Cattolica e la mega festa finale a Gabicce Monte sono solo un antipasto per le news presenti in questa settima edizione.”