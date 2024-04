Da Cina e Thailandia per nuotare a Cattolica, l'Oceanman porterà in città atleti da tutto il mondo

Lo sport praticato è in forte crescita in tutto il mondo. La Romagna ospita competizioni di tanti sport diversi, in gare amate da atleti dilettanti che competono tra loro dopo essersi allenati a lungo. Poche manifestazioni però possono vantare un tasso di internazionalità pari quello di Oceanman Cattolica, in programma dal 24 al 26 maggio, che ad oltre un mese dall'inizio della manifestazione conta già tra i suoi iscritti nuotatori provenienti da 30 paesi del mondo.

E' infatti una delle gare di nuoto più partecipate del panorama mondiale tra quelle in acque libere (mari, laghi e fiumi) ed è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati già dal 2020. Gli atleti scelgono tra i 10 chilometri della Oceanman, i 5 km della Half Oceanman, i 2 km della Sprint e tante altre competizioni, compresa la scatenata staffetta Oceanman.

Lo scorso anno, nel 2023, gli iscritti a Cattolica sono stati ben 700 e per l'edizione 2024 già è confermato l'arrivo di ben 85 nuotatori della Chinese Flying Fish Athletic Association, che mette insieme atleti di Hong Kong, Cina, Macao e Taiwan. Sono paesi i cui rapporti spesso non sono idilliaci, ma la passione per lo sport, ancora oggi, come già è accaduto nella storia, fa guardare ai problemi da un'altra prospettiva. Sempre per qualche riguarda l'Asia, saranno poi presenti a Cattolica anche alcuni nuotatori thailandesi.

Arriveranno per nuotare tra i percorsi impegnativi e gli scenari costieri mozzafiato della Riviera Romagnola di Oceanman Cattolica, anche atleti di tanti paesi europei. Ad esempio da Svizzera, Svizzera, Belgio, Malta, Regno Unito, Polonia, Ucraina, Grecia, Ungheria, Spagna, Olanda, Germania, Austria, Francia e Portogallo. Saranno infine presenti atleti di Paesi Arabi come Emirati Arabi Uniti e Libano e non mancheranno di certo atleti americani, provenienti da Stati Uniti, Brasile, Canada, e Panama.

"L'atmosfera che si respira durante le tante diverse competizioni di Oceanman Cattolica è quella di una gara, ma anche quella di una vera festa che fa nascere amicizie e rapporti che spesso durano a lungo - spiega Mark Meldau, Event Director di Oceanman Cattolica -. Molti di coloro che si presentano alla partenza delle nostre gare sanno già che non saranno sul podio, ma vogliono vivere un'esperienza che emoziona. Nuotare in giro per il mondo è anche fare turismo attivo e in questo senso la Romagna, con la sua storia, la sua cucina ed i suoi paesaggi, il luogo perfetto".

Cos'è Oceanman Cattolica

Oceanman Cattolica accoglie fin dal 2020 nuotatori di ogni livello e provenienza, per unirsi in una emozionante celebrazione del nuoto e del cameratismo sportivo. Che si tratti di competere per il podio o semplicemente di godersi la bellezza del Mare Adriatico, i partecipanti all’evento, grazie all’ospitalità e la convivialità romagnola, sono sicuri di creare ricordi duraturi e di stringere amicizie che spesso durano per tutta la vita.

Si sceglie tra i 10 km della Oceanman, i 5 km della Half Oceanman, i 2 km della Sprint oppure i 2 km di nuoto con le pinne. Non solo, c’è anche una gara di 500 metri riservata ai più giovani, Oceankids ed una scatenata staffetta, Oceanteams.

Nata nel 2015, Oceanman è la più importante serie di competizioni a livello internazionale dedicata al nuoto “open water” (in acque libere) e l’appuntamento in Romagna è tra i più partecipati dell’intero calendario mondiale.