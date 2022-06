Due compagne di società si sfidano per la finale, il Circolo della Spada brilla agli Italiani Paralimpici

È mancato solo l’acuto finale, soltanto la ciliegina sulla torta di un titolo sfiorato, ma la prima giornata dei Campionati Italiani Paralimpici di scherma a Macerata è stata foriera di grandi risultati e soddisfazioni per il movimento schermistico dell’Emilia-Romagna. Anche senza oro, infatti, il bottino è decisamente ricco, con tre argenti e quattro bronzi nelle gare riservate a fiorettisti e fiorettiste.

Il più atteso era sicuramente Emanuele Lambertini, atleta delle Fiamme Oro cresciuto nella Zinella Scherma San Lazzaro di Savena. Lambertini è stato sconfitto in finale nella gara di fioretto maschile Categoria A dal compagno di Nazionale Matteo Betti (Fiamme Azzurre), col punteggio di 15-12. In semifinale Lambertini aveva superato Alberto Morelli del Cus Siena per 15-4.

Nel fioretto femminile categoria B, argento per Arianna Palmieri (Circolo della Spada Rimini), sconfitta in finale per 15-4 da Alessia Biagini (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo). In semifinale, Palmieri aveva avuto la meglio sulla compagna di squadra Sara Valenti, sconfitta col punteggio di 15-4. Quest’ultima arriva terza e conquista un bronzo guadagnato grazie al successo nei quarti di finale per 15-8 su Anna Giuseppina Molinu (Circolo Schermistico Sassarese).

Il terzo argento emiliano-romagnolo arriva dal fioretto maschile categoria C, con Leonardo Rigo (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena) che cede in finale al plurititolato William Russo (Club Scherma Palermo) col punteggio di 13-10. Bronzi nella stessa gara per altri due atleti della Zinella, Matteo Addesso (Zinella Scherma) e Gianfranco Bompane, sconfitti in semifinale rispettivamente da Rigo per 15-14 e da Russo per 15-3. In precedenza, ai quarti di finale, Addesso si era imposto col punteggio di 15-1 su Andrea Sacco (Padova Scherma), mentre Bompane aveva sconfitto per 15-7 Guglielmo Genovese (Club Scherma Palermo).

Bronzo nel fioretto femminile categoria C per Monia Bolognini (Zinella Scherma), sconfitta per 15-2 in semifinale da Consuelo Nora, laureatasi poi campionessa italiana di categoria.