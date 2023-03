Il Circolo Velico apre la stagione delle regate con la Sardina Cup, tutti i vincitori divisi per categoria

Domenica (26 marzo) si è chiusa l’edizione 2023 della Sardina Cup organizzata dal Circolo Velico Riminese, il Campionato Invernale che apre la stagione di regate del sodalizio riminese. Quattro domeniche di regate con due prove giornaliere è stato il programma della Sardina Cup che ha visto la partecipazione di 29 barche iscritte e suddivise in classi per tre categorie; libera, vele bianche e Orc. Un meteo tipicamente adriatico con vento tendenzialmente variabile ha caratterizzato questa Sardina Cup, impegnando i team in regate tecniche e, come sempre, combattute.

La classifica dei vincitori

In classe Bravo la medaglia di bronzo è per il riminese Daniele Mazzotti a bordo di Magoo Vvf. Al secondo posto si classifica Piuma, il Melges 32 di Andrea Musone. L’altro Melges 32, AL217 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, team manager Fabrizio Boromei e skipper Federico Bressan si è aggiudicato così il gradino più alto, sia in classe libera che nella categoria Orc. Per la classe Bravo C il podio è di Alter Fox di Matteo Pagliarani. Al secondo posto XXL Navacchi Infissi di Mirco Galli.

Hakuna Matata di Alberto Moricoli vince in classe Delta C davanti ad Andronica di Pietro Caricato. In classe Echo il podio è per Lo.Re con skipper Ugo Peroni e del Marione Sailing Team. Al secondo posto XAltair di Vito Angelini. Terza classificata Lucifera di Marco Casadei. La classe Figaro vede la vittoria di Antares capitanata da Laura Bracci su Soffio Kokopelli di Federica Gattei che guadagna il secondo posto. Orlanda di Andrea Muratori primeggia in classe Maxi e per la Mini il gradino più alto è per Scheggia di Carlo Daniele. Al secondo posto Farfallone di Piero Serra.

Nella categoria Vele Bianche al primo posto Stardust di David Anchise, secondo Arequipa di Oscar Semprini e terzo classificato Bichi di Silvia Batarra. In Orc il podio è di AL2017 capitanata da Bressan, al secondo posto Piuma di Andrea Musone e terzo classificato Mister X Team Orzelli di Gabriele Percetti.

Il Circolo Velico Riminese chiude questo primo appuntamento e continua nella sua attività legata all’organizzazione di eventi velici sportivi e legati all’attività didattica, come i corsi di vela che partiranno nel mese di aprile.