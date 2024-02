In pista con pattini, in bici e di corsa: tornano gli Open Games. Tra gli ospiti anche Stefano Baldini

Saranno gli Open Games in programma domenica, 25 febbraio, ad aprire il fitto calendario sportivo di Misano World Circuit. In occasione della manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, il circuito si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto dove poter misurare le proprie abilità agonistiche ma anche concedersi una giornata all’insegna del benessere e del divertimento, testando le attività proposte dalle associazioni sportive del territorio.

Dalle 8,30 alle 12,30, sono tante le attività in programma. Da non perdere le esperienze in pista: dalla pedalata per bimbi e famiglie, alla pattinata e camminata non competitiva. Spostandosi nel paddock, la proposta prevede test ride con i nuovi modelli in e off road di E-bike, tour del circuito, corsi di educazione alla strada, scuola di Mtb e gincana.

In programma anche sessioni di Nordic Workout a tempo di musica con cuffie audio (su prenotazioni al numero 333.7048910), oltre a dimostrazioni e prove libere di Ginnastica Dinamica Militare (per iscrizioni all’allenamento di prova contattare il numero 320.01722742 oppure 333.9514485).

Infine, due appuntamenti agonistici di grande richiamo. Il primo è il Gran Premio Città di Misano, gara nazionale podistica di 10 km, riconosciuta Fidal, giunta alla dodicesima edizione. La gara in pista, organizzata dall’Asd Team Misano, ha fatto registrare il sold-out con qualche giorno di anticipo rispetto alla chiusura delle iscrizioni e vedrà schierati al via 1.000 partecipanti, tra cui atleti di spicco del panorama podistico italiano (tra cui Stefano Baldini e i suoi allievi) e alcuni atleti provenienti anche dall’estero.

Scatterà alle 13:00, infine, il 3° GP Misano 100, gara ciclistica nazionale Elite Under 23 organizzata dall’Eurobike Riccione.

L’evento Open Games è possibile grazie alla collaborazione delle associazioni sportive del territorio: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking, Freestyle Riccione Asd, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

La manifestazione vuole essere veicolo di promozione di una sana pratica sportiva e di corretti stili di vita, all’interno di un circuito sempre più vocato alla polifunzionalità e alla sostenibilità. Lo dimostrano alcuni grandi eventi inseriti nel calendario sportivo del Misano World Circuit, a cominciare dal Misano E-Prix, tappa italiana dell’Abb Fia Formula E World Championship, grande novità del 2024 del “Marco Simoncelli”. A questa si aggiunge la tappa misanese che da alcuni anni chiude il Campionato del Mondo Moto E, nell’ambito del Gran Premio RedBull di San Marino e della Riviera di Rimini, senza tralasciare l’Italian Bike Festival, il salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow, che per il terzo anno consecutivo si terrà a Misano World Circuit nel mese di settembre.

Un’attenzione, quella ai temi della sostenibilità ambientale, che trova attuazione concreta attraverso il progetto “Misano Green Circuit”, premiato nel 2023 con il prestigioso FIM Environment Trophy, il riconoscimento al circuito che nel mondo si è distinto maggiormente per le attività verso il contenimento dell’impatto ambientale delle attività svolte.