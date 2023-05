Sul circuito di Misano il pilota riminese brilla nella Porsche Carrera Cup, doppio sesto posto

Il primo weekend stagionale della Porsche Carrera Cup Italia ha visto Giorgio Amati confermarsi come uno dei piloti più veloci e costanti tra i 35 presenti al via, conquistando un sesto posto sia in Gara 1 che in Gara 2. Nonostante l’unico turno di prove libere disputato nella giornata di venerdì, Amati ha segnato intertempi subito competitivi in qualifica ed è stato autore di una Gara 1 intensa fino alla bandiera a scacchi. In Gara 2, infine, il pilota romagnolo ha recuperato un paio di posizioni e ha attaccato per tutti i 19 giri.

Giorgio Amati: “E’ stato un primo appuntamento positivo in quanto la mia prima gara di casa ci ha visto subito in lotta tra i migliori. Quest’anno il livello generale è molto alto e lo testimonia il risultato delle qualifiche con i primi 17 piloti racchiusi in poco più di un secondo: ogni singolo centesimo può fare la differenza e, a causa del traffico nei miei giri più veloci, non siamo riusciti a sfruttare appieno il nostro potenziale e a mettere assieme i migliori intertempi. In entrambe le gare abbiamo dato il massimo restando lontano da incidenti e problemi: dobbiamo continuare a spingere, ma in generale sono contento del weekend perché siamo stati costanti e la regolarità sarà la chiave per poter puntare in alto a fine stagione".

"Vorrei ringraziare Dinamic Motorsport per il lavoro svolto assieme, il mio coach Gianni Morbidelli, i miei sponsor, la mia famiglia e tutti coloro che mi hanno sostenuto in pista e sui social”. Ora occhi puntati su Imola. Il 19-21 maggio Giorgio farà il suo debutto nella Porsche Mobil 1 Supercup, il “mondiale” Porsche che scende in pista in concomitanza con Formula 1, Formula 2 e Formula 3.