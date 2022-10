Ha iniziato da bambino al Club Nautico Rimini, oggi fa parte del gruppo sportivo della Marina Militare

Il riminese Giacomo Musone entra a far parte del gruppo sportivo della Marina Militare. Raggiungere questo obbiettivo è stato il giusto coronamento di un percorso iniziato da bambino al Club Nautico Rimini. Seguendo le orme del padre, Andrea, anche lui velista di buon livello, Giacomo Musone ha fatto i primi passi sulle derive del Cnr, passando poi sul Laser (ora Ilca), percorrendo una interessante carriera agonistica che lo ha portato al raggiungimento di ottimi risultati, per arrivare a far parte del gruppo sportivo della Marina Militare, dove è entrato prestando giuramento, lo scorso mese di settembre.

Sotto la guida del suo allenatore da sempre, Fabio Emiliani, e il coordinamento tecnico di Gabrio Zandonà, Giacomo Musone, unico atleta del gruppo sportivo della Marina Militare della classe Ilca 7, ha già portato a casa un importante successo, vincendo il 16 ottobre una tappa dell’Italia Cup che si è disputata a San Benedetto del Tronto. Obbiettivi futuri per il biennio 2022-2023: portare in alto i colori azzurri, della Marina Militare e della sua città, Rimini, mettendo a disposizione la sua grande esperienza insieme agli strumenti e alle persone di altissimo livello dalla Marina Militare.

Per Giacomo questo è un grande motivo di orgoglio, come ha dichiarato alla fine dell’Italia Cup 2022. Adesso lo attendono nuovi e importanti sfide: il Cico, il Campionato Europeo oltre ad altre manifestazioni di livello internazionale, per le quali si sta preparando quotidianamente a ritmo serrato. Dopo aver lottato per la qualificazione alle precedenti Olimpiadi, ora, con la maturità acquisita e con ancora maggiore impegno e supporto, arriveranno certamente risultati di più alto livello.