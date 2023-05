Il Club Nautico Rimini organizza la motonautica giovanile, 30 baby piloti in arrivo da tutta Italia

Adrenalina e spettacolo approdano il prossimo weekend a Rimini. Dal 13 al 14 maggio infatti il Club Nautico Rimini organizza una gara di motonautica giovanile, valida come prima prova del Campionato Italiano Formula Italia giovanile e Trofeo Fim Formula Italia. L'evento, organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Motonautica (Fim) e il patrocinio del Comune di Rimini e del Coni Emilia Romagna, porterà in città oltre 30 baby piloti da Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia.

Possono partecipare gli atleti tra gli 8 e i 14 anni, tesserati presso società o scuole motonautiche riconosciute dalla Federazione. I concorrenti saranno raggruppati in tre categorie in base a età e potenza del motore:

1° Categoria, gommone 6/8 cv – (guida a barra) con tecnico a bordo - atleti età 8/9 anni (2015/2014)

2° Categoria, gommone 15 cv - (guida a volante) con tecnico a bordo – atleti età 10/11 anni (2013/2012)

3° Categoria, gommone 15 cv - (guida a volante) senza tecnico a bordo – atleti età 12/13/14 anni (2011/2010/2009)

In gara anche 8 portacolori del circolo organizzatore, che saranno seguiti dal tecnico Luca Ferrari, campione mondiale offshore.

Il programma prevede un sabato di prove libere e riunioni fra piloti e giudici di gara mentre domenica sono previste due sessioni di gare, una mattutina con partenza alle 9 e una pomeridiana, il cui start verrà dato alle 14. Si correrà su percorsi di 6 boe, disposte a forma di M, con circolazione in senso antiorario. Il percorso sarà posizionato nello specchio acqueo di fronte al Porto Canale in modo che anche il pubblico potrà godere dello spettacolo dei veloci scafi dalla diga e dalla spiaggia a sud di piazzale Boscovich.

"La divisione motonautica del club ha appena tre anni ma è cresciuta molto, passando dai primi corsi per bambini a una attività più strutturata che coinvolge anche ragazzi e adulti con scafi in vetroresina e moto d'acqua – spiega Giordano Pecci, consigliere CNR con delega alla motonautica e alla pesca sportiva - Una crescita favorita dall'organizzazione di due Campionati italiani di moto d'acqua e tre tappe del Campionato italiano Formula Italia motonautica giovanile”.

“La nostra città – conclude Pecci – ci segue in questi eventi, il pubblico è colpito dalla loro spettacolarità ma il mondo produttivo locale è ancora poco sensibile a questa disciplina. Come società sportiva stiamo lavorando per sensibilizzarlo e aiutarlo a scoprire uno sport emergente e divertente, dall'alto potenziale agonistico".