Con il match casalingo contro Sala Baganza arriva la fase decisiva del campionato per Mediolanum New Rimini

La corsa alla salvezza entra nel vivo per Mediolanum New Rimini che domani ospita Sala Baganza nelle due gare in programma allo stadio comunale alle 15.30 e 20.30. In classifica le due squadre sono divise da una vittoria – a favore di Mediolanum New Rimini – che però ha una gara in meno. Al proposito, è stata fissata la data del recupero col Crocetta Parma. Mercoledì 13 luglio alle 21.00 si proseguirà allo stadio di Rimini la gara interrotta il 29 maggio sul 7-7 all’inizio del nono inning. Il regolamento prevede che non possano prendere parte alla gara i giocatori sostituiti nel corso della partita, poi interrotta, lanciatori compresi.

Tornando alla sfida di domani, da ricordare che all’andata a Parma finì 1-1 (8-5 e 0-6), mentre nella prima fase la sfida fu vinta da Mediolanum New Rimini che si aggiudicò le due gare (13-3 e 4-3). Indubbiamente la giovane squadra di Sala Baganza ha fatto importanti progressi dall’avvio di stagione, ha anche rinforzato il suo roster ed ora si gioca con determinazione le sue chance di evitare i play out salvezza. Il pareggio nell’ultimo turno con Modena, dopo aver avuto serie possibilità di fare doppietta, la dicono liunga sullo stato di forma degli avversari di domani. Per quanto riguarda Mediolanum New Rimini, la sfida è l’occasione, in caso di doppietta, di indirizzare il campionato verso l’obiettivo salvezza, anche se prima di gioire mancano ancora le due sfide con gli Athletics Bologna (interne) e col Modena (esterne).

La squadra del manager Romano è sempre riuscita a strappare una vittoria agli avversari in questa seconda fase; ora c’è l’occasione di centrare la prima doppietta e sarebbe un fattore fondamentale. Per quanto riguarda gli schieramenti, l’unica certezza è che il partente in gara 2 per Mediolanum New Rimini sarà Eriel Carrillo. L’impatto del cubano sul campionato italiano è stato davvero ottimo e le sue prestazioni hanno rappresentato fin qui una solida certezza per i riminesi. Dall’altra parte, per una sfida che si annuncia davvero spettacolare, ci sarà il venezuelano Francisco Sanchez che nel weekend scorso ha lanciato nove riprese contro la capolista Modena, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di Sala Baganza con una prestazione da 134 lanci, 10 strike out, 3 basi ball e solo 4 valide concesse.